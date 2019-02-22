【歐霸】車路士收起夏薩特輕取馬模　基奧特連續5場歐霸建功

歐霸32強次回合，車路士個別位置輪換，仍以3︰0輕取馬模，兩回合計以5︰1晉級。不過車路士球迷對主帥沙利的愛將佐真奴喝倒彩，令這名教頭賽後不得不解釋。

主場的車路士首回合領前2︰1，由於將在周一凌晨與曼城爭聯賽盃冠軍，今場對馬模個別位置輪換，中堅安達斯基斯坦臣、翼鋒赫臣奧杜爾、左閘艾馬臣、門將卡巴尼路都擔正；沙利兩名愛將希古恩及佐真奴不在正選之列，防守中場由簡迪出任。上半場形勢未算一面倒，馬模前鋒羅辛保禁區邊冷箭僅僅斜出，艾斯派古達31分鐘近門撞射被擋出，上半場互無紀錄。

01攝影團隊的香港馬拉松靚相已陸續上載 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相

基奧特的態度專業，近5次歐霸上陣攻入6球。（路透社）

車路士3︰0馬模圖輯（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

戰至55分鐘簡迪中路推進，分予左路的韋利安再傳中給基奧特撞射成1︰0。不久簡迪再於中路發難，巴克里射入但被指越位。至72分鐘馬模的賓特臣因出腳慢鏟跌艾馬臣兩黃一紅，巴克里憑這記罰球射入門將右上角。76分鐘沙利以佐真奴及羅夫度斯卓克入替簡迪和巴克里，當中佐真奴換入時被主場球迷發出噓聲。今場活躍的赫臣奧杜爾之後錦上添花，為車路士鎖定3︰0勝局，兩回合計勝5︰1晉級歐霸16強。

Oh wow Jorginho comes on and gets boo’d. That devil smile 😂 #CFC #CheMal pic.twitter.com/EaGrxqM4vJ — Omid (@OL_Vision) 2019年2月21日

車路士總算在聯賽盃決賽前增添信心，主帥沙利認同麾下今場愈踢愈好。被問到佐真奴入替時被噓，他不忘解釋愛將的功能︰「首30分鐘證明佐真奴對球隊很重要，我們被高位壓逼時出現困難，有佐真奴的話會應付得較好。希望球迷了解他的重要性。」他又點名稱讚赫臣奧杜爾、基斯坦臣及艾馬臣，亦解釋對前者應用上的部署︰「相同位置有柏度、韋利安及夏薩特，作為年輕球員要追上他們的穩定性不容易，我也希望你了解赫臣奧杜爾踢了14場，在英格蘭不常見。目標是他今季踢20場，下季30場，未來兩年踢40場。」

赫臣奧杜爾今場9次盤扭過人，製造3次機會及一個入球。（路透社）

佐真奴今場76分鐘上陣，車路士球迷發出噓聲。（路透社）

英超直播賽程（按圖放大）