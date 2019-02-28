【劍擊．亞青賽】符珈嘉兩劍僅敗日本劍手摘銀　為港隊先拔頭籌

一年一度的亞洲青少年劍擊錦標賽在昨日（27日）於約旦首都安曼掀起戰幔，首日率先舉行男子佩劍、男子重劍及女子花劍的少年組（17歲以下）的個人賽事。港隊的女子花劍代表符珈嘉，在首日賽事為港隊先拔頭籌，勇奪一面銀牌。

女子花劍由青奧代表高珮慈、符珈嘉、容朗靜及羅以倖出戰，四位「小花」皆能打入淘汰賽，其中容朗靜雖然小組僅勝一場但仍可晉級，她在32強力挫4號種子的新加坡選手，與其他三位隊友一同躋身16強。

去年在少年組賽事勇奪銀牌的符珈嘉（Sophia），去年初試啼聲分別出戰世錦賽及亞運等大賽。Sophia重返少年組，表現更勝去年，戰畢小組後以首名躋身淘汰賽，輕鬆打入16強後面對隊友高珮慈，結果Sophia以1分險勝隊友晉級。羅以倖及容朗靜亦躋身半準決賽，惟分別不敵日本及韓國選手，無緣四強。

符珈嘉（右）在去年參與不少大賽後，重返少年組賽事亦取得佳績。（資料圖片）

Sophia在八強鬥另一日本劍手，並未遇上太大考驗，以15：8輕取對手。四強則與淘汰容朗靜的韓國選手Mo Byeoli交手，結果為隊友報回一敗之仇，以13：12一劍力克對手，連續兩年打入決賽 。

符珈嘉在決賽迎戰日本的Morita Mai，該名日本選手在八強以1劍擊敗羅以倖，一輪激戰後Sophia以13：15惜敗，連續兩年屈居亞軍，未能為港隊自2000年後再奪女花少年組的金牌。

符珈嘉連續兩年打入女花少年組的決賽，但同樣不敵日本劍手，屈居亞軍。（香港劍擊總會圖片）

Sophia在賽後表示達成賽前訂下的目標，打入四強，並指對自己的表現問心無愧，「我在賽前亦希望打入四強，加上在準決賽反勝對手，並且以優先權擊敗對手晉級，所以我對躋身決賽感到十分高興。雖然在決賽兩劍僅敗，但我亦對自己的發揮問心無愧，並希望在團體賽再為港隊爭添獎牌。」

Sophia表示再度打入決賽奪銀，已感到十分高興，並希望在團體賽再下一城。（香港劍擊總會圖片）

符珈嘉與教練宋文傑（左）及總教練鄭兆康合照留念。（香港劍擊總會圖片）

另外，男子佩劍的4位代表都打入淘汰賽階段，其中何禹達及杜子暘在64強止步，陳浩天及周頌羲則在16強分別不敵韓國及科威特選手，無緣躋身八強。

男子重劍的吳霆騫及劉以恒在16強分別被哈薩克及日本劍手淘汰出局，5號種子的陳正嵐則殺入八強，但以4：15大敗於中國選手止步，未能為港隊再添獎牌。