【單車】李慧詩勁敵戰Six Day　期待交手望再演激戰

「保誠國際單車賽」（Six Day）將於3月8至10日於香港單車館上演，港隊由早前連奪兩件彩虹戰衣的「女車神」李慧詩領軍，麥迪遜拍檔梁峻榮及張敬樂則指，有別於上周舉行的世錦賽，賽事較着重表演及娛樂性，車手及觀眾均可放鬆心情，真正享受各個項目帶來的樂趣。 比利時車手狄雲迪莉（Nicky Degrendele）亦會參戰，這位去屆世錦賽競輪賽冠軍得主大讚Sarah發揮穩定，並稱十分期待跟Sarah再次交手。

「Six Day」今年首度在香港上演，亦是第一次於亞洲設置分站，主場出戰的港隊由日前在世錦賽連奪兩金的李慧詩（Sarah）領軍，派出梁峻榮、張敬樂、高肇蔚、梁嘉儒、逄瑤、梁寶儀及李燕燕等多位港將，至於在世錦賽競輪賽複賽炒車的李海恩，將缺席是次賽事。

昨日返港的Sarah未有現身賽前記招，曾參加西班牙馬略卡與德國柏林兩站Six Day的麥迪遜拍檔梁峻榮及張敬樂，席上向傳媒分享參賽經歷。

張敬樂（左）及梁峻榮於記者會上即場「手拖手」，示範麥迪遜賽的「拉手接捧」技巧。（袁志浩攝）

賽制特別營造派對效果 梁峻榮：寓賽於操

有別於世界盃及世錦賽，Six Day特色是以強勁燈光和音樂營造嘉年華效果，為觀眾提供另類的單車體驗，張敬樂稱無論自己及車迷，都可更輕鬆享受比賽，「參加大賽時都特別認真，頭腦要很專注且不可分心，但Six Day讓我們身心可放鬆些少，觀眾亦可在更愉快的環境下認識單車，年尾舉行世界盃時，吸引更多更多人入場支持。」

每支參賽隊伍均有專屬隊號，梁峻榮及張敬樂將以8號身份亮相，梁峻榮笑言如「跑馬仔」一樣，令觀眾更容易辨認車手。（袁志浩攝

張敬樂及梁峻榮是次會出戰各項長途賽，但賽制與一般賽事有分別，如以麥迪遜賽形式鬥計時賽、團體淘汰賽等，每日賽事均會計算分數，決定最後一日的決賽位置誰屬，張敬樂笑言勝負亦很重要：「始終關乎面子及獎金！世錦賽跟強隊交手刺激了我，近期自己狀態不錯，最主要對手相信是Kenny（2012年世錦賽麥迪遜金牌得主、比利時車手迪杰奧（Kenny De Ketele）），他踩過70多場Six Day，可說是傳奇人物，若可戰勝他也是一項成就。」

至於「肥榮」則認為，Six Day可為香港車手提供更多比賽機會，鍛煉技術，「以往每年只得5場麥迪遜比賽，現在多了近一倍，訓練跟比賽始終有分別，這次便可寓賽於操，對日後的麥迪遜比賽及發展都很有幫助。」

張敬樂（右）期望可於賽事中擊敗2012年世錦賽麥迪遜金牌得主、比利時車手迪杰奧。（袁志浩攝）

狄雲迪莉望再跟Sarah交手 「她發揮穩定且難以戰勝」

去屆世錦賽競輪賽冠軍得主、比利時車手狄雲迪莉（Nicky Degrendele），亦會參戰Six Day香港站。這位Sarah勁敵於今屆世錦賽競輪賽雖未有晉身決賽，但就指自2016年起雙方已碰頭多次，大讚Sarah發揮穩定，並長期保持於高水平。她亦稱Sarah連奪兩件彩虹戰衣是實至名歸，認為自己難以戰勝這位對手，但十分期待跟Sarah再次交手。