【亞協盃】大埔兩將患流感或缺陣　李志堅：對手制空力較預期強

為事隔9年重返亞協盃分組賽，和富大埔明日（13日）將代表香港出戰亞協盃附加賽次回合，與朝鮮球隊黎明SC爭奪出線資格。大埔縱有辛祖及李嘉耀患上乙形流感，極大機會缺陣，但主教練李志堅認為全軍上下深明賽事重要性，決心要可於主場取勝，證明自己。

大埔今日傍晚於旺角大球場舉行賽前最後一課操練，少有地全課開放讓傳媒拍攝，惟大軍中欠缺辛祖及李嘉耀身影，主教練李志堅透露兩人不幸因病缺陣，「辛祖患上乙型流感，李嘉耀亦有相同情況，現在只希望再沒有其他球員受感染。」

現場操練所見，辛祖的空缺或會以陳肇鈞取代，李志堅補充指球隊初步於陣式上不變，望以熟悉踢法應戰。

去仗於前線為大埔攻堅的辛祖，因患上流感而缺席操練，明日或無望披甲。（相片來源：和富大埔足球隊）

李志堅強調敵軍制空力強，於辛祖缺陣下，身高1米95的澳洲前鋒哈利角色尤其重要。（袁志浩攝）

大埔練十二碼備不時之需 李志堅：敵軍制空力強

首回合大埔克服作客朝鮮的困境，跟黎明SC互交白卷，雖未有取得作客入球，但球隊保持清白之身，次回合乘主場優勢出擊，李志堅稱因作客入球賽制，球隊會盡量避免失球。

操練間大埔先後練習角球及界外球等戰術，同時多次以哈利接應龍門球，訓練球員搶「Second Ball」進攻，李志堅指因對方球員的制空能力強，令自己留下印象，「黎明SC比我之前觀察時強，他們踢法整體及有紀律、強壯且速度快，球員的制空權更是預料之外，他們以力量及爆發力彌補身高不足，讓我很深刻，即使哈利亦沒太大優勢。不過他們踢法太『公式化』，有點美中不足。」

今場賽事若雙方以0：0戰和，將會進行加時，如兩軍再無紀錄，則以十二碼分勝負，練習尾段亦見大埔球員輪流試射十二碼，李志堅指並非沒信心於法定時間內解決對手，而是希望讓球員早有心理準備，預演全盤情況。

大埔勤練角球及界外球戰術，明日或藉此撕破對方防線。（袁志浩攝）

黃威明日將穿起隊長臂章，他期望可帶領球隊重返亞協分組賽。（袁志浩攝）

體能未受賽程影響 黃威：冀以隊長身份助晉級

大埔一周內共出戰3場比賽，上周六鬥理文後僅4日，便再踢次回合賽事，不過球隊去仗收起中鋒哈利及進攻中場利馬，伊高沙托尼及黃威亦提早休息，隊長黃威坦言恢復情況良好，相信體能問題不大，擁有國際賽經驗的他即使返回主場作賽，亦未感緊張，「大埔相隔9年再踏足亞洲賽舞台，自己很希望可以用隊長身份，帶領球隊再次殺入分組賽。」

主教練李志堅聽畢後亦有感而發，補充道：「到了這一刻，每個人都很明白自己需要什麼。無論球員或教練，為香港、為大埔或為自己，亦想拿下勝仗，證明一切。」

黎明SC主教練申勇南曾為朝鮮國家隊披甲，他認為球隊首度於亞協舞台亮相意義重大。（袁志浩攝）

黎明SC主帥：亞協盃有特別意義

至於「神秘軍團」黎明SC，就由主教練申勇南及於外圍賽攻入3球的主將金成民出席賽前記招，惟金成民神情呆滯。問到球隊來港後的備戰情況，申勇南回答時「一句起，兩句止」，「我們已準備好比賽，完美。」當記者追問他對主隊大埔的踢法及球員有何看法，申勇南的答案甚至比記者的提問還要短：「大埔的球員都很好。」

黎明SC去季僅落後於另一朝鮮球隊4.25，奪得去屆朝鮮頂級聯賽亞軍，並首度出戰亞洲賽，金成民稱球隊有信心可取勝，而申勇南則認為球隊可於高水準舞台競技，具重大意義，「亞協盃對我們有特別意義，讓我們未來踢比賽時，更有信心及經驗。」

賽事明晚8時旺角大球場上演，據悉賽事門票公開預售及內部認購近2400張，大埔預計明天將有逾3000名球迷入場觀戰。

黎明SC主力金成民司職中場，於外圍賽迎戰蒙古球隊額日西莫的兩回合賽事中，共攻入3球之多。（袁志浩攝）

2019亞協盃附加賽次回合 和富大埔 對 黎明SC 日期：2019年3月13日（星期三） 時間：晚上8時正 地點：旺角大球場 票價：$80（成人），$40（特惠） Now633 晚上7︰45直播