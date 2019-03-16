【英足總盃】曼聯淘汰PSG後添信心　蘇斯克查劍指兩大盃賽錦標

1998/99年球季，絕對是曼聯球迷難忘一季。當年球隊勇奪英超、足總盃及歐聯冠軍，成為「三冠王」，功臣之一的蘇斯克查如今更是曼聯的看守領隊，領軍殺入足總盃及歐聯8強。雖然曼聯在今季爭奪英超或是「不可能任務」，但蘇斯克查表示今季與三冠王賽季稍有相似，誓劍指兩大盃賽。

蘇斯克查在20年前以球員身份協助曼聯成為「三冠王」，如今以主帥身份領軍，帶領曼聯於歐聯及足總盃打入8強，亦是自2010/11球季後，紅魔首度在兩大盃賽至少打入8強。

蘇斯克查在20年前助曼聯成為三冠王，如今以主帥身份領軍再爭兩大盃賽錦標。（Getty Images）

曼聯上仗在聯賽不敵阿仙奴，12場聯賽不敗走勢告一段落。（Getty Images）

曼聯當年在足總盃先後淘汰利物浦、車路士及阿仙奴等強隊，其後在決賽擊敗紐卡素；當年的歐聯4強次回合，作客在落後兩球下反勝祖雲達斯，並在歐聯決賽補時階段連入兩球，力克拜仁慕尼黑奇蹟奪冠，加上聯賽冠軍，成為三冠王。

曼聯在今季的足總盃晉級過程，同樣淘汰阿仙奴及車路士；歐聯方面，16強次回合淘汰巴黎聖日耳門晉級，成為首支在首回合主場落後兩球下反勝的球隊。

曼聯在歐聯16強次回合反勝巴黎聖日耳門，蘇斯克查表示球隊展示了擊敗頂級球隊的實力。（Getty Images）

雖然曼聯今季爭英超機會渺茫，但蘇斯克查表示今季兩項盃賽的晉級路途與當年相似，希望好戲重演，他在周日凌晨作客狼隊爭奪足總盃4強席位前表示：「捧盃往往要贏得數場硬仗，當年在足總盃擊敗利物浦、車路士及阿仙奴，我們今季同樣曾擊敗『兵工廠』及『藍軍』，8強作客狼隊亦不易應付。今季當然不能與99年相提並論，畢竟我們今年爭英超機會渺茫，但我們盡力爭標歐聯和足總盃。」

蘇斯克查坦言承認今季與三冠王賽季亦有相似，並希望在兩大盃賽中全力爭標。（Getty Images）

曼聯在歐聯8強將硬撼巴塞隆拿，兩軍在1998年起交手6次，紅魔錄得1勝3和2負，在2011年的歐聯決賽後未再碰頭。

蘇斯克查表示，球隊上回合淘汰PSG，已展示他們有能力擊敗頂級球隊，希望麾下繼續積極備戰：「歐聯最後8支球隊，各自都有打敗對方的本領。我相信付出更多，便有望取得更多，所以我希望球隊繼續努力備戰，增加贏波的可能，始終奪冠需要一定的運氣。」