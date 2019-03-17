【跑步】姚潔貞負傷奪半馬季軍　無懼奧運229標準誓爭入場券

上線前還在躊躇應否落場，最終以1小時14分49秒奪得新潟半馬拉松女子組季軍，「媽媽氣袋」姚潔貞雖然滿意成績，但更心繫右腳脛骨骨膜炎傷患，在黃金海岸馬拉松之前將全力療傷，以免影響東京奧運入場券爭奪戰。

姚潔貞與丈夫陳家豪及徒弟黃芷銦一同參加新潟半馬，不過潔貞在過去十天都沒訓練，因為有感右腳脛骨傷患惡化。

「渣馬之後，我沒適當處理傷患，以為多按摩就好，但開始愈按愈痛，我擔心是壓力性骨折，立即去照MRI，幸好最終不是（壓力性骨折），是骨膜炎。」潔貞到達新潟後，昨日甚至今天比賽前以加速跑熱身，都覺得患處疼痛，她上線前甚至考慮應否落場，最終決定先跑一段「試腳」，萬一不適就「上岸」。

姚潔貞負傷上陣，終以1小時14分49秒奪得新潟半馬拉松女子組季軍。（受訪者提供）

姚潔貞笑言，冠軍跑手快得「連影都見唔到」。（受訪者提供）

開賽後直至6公里左右，她與幾名跑手組成小集團互相領跑，跑起來也沒怎樣不適，所以她繼續作賽。

後來集團其他跑手愈見墮後，到了最後5公里，只剩潔貞與另一個跑手；該名跑手也愈跑愈跌速，潔貞最終獨自返回終點。

1小時14分49秒的成績為她帶來一席季軍，也是誕下女兒陳瑤後的最佳半馬時間，潔貞直言：「114是目標之內，冠軍跑1小時10分，真的好快，開賽後『連影都見唔到』。」新潟半馬冠軍是安藤友香，時間為1小時10分34秒，亞軍的坪倉琴美則以1小時12分19秒完成比賽。

新潟半馬冠軍是安藤友香，她曾代表日本出戰2017世錦賽馬拉松項目（見圖）。（資料圖片：Getty Images）

現年25歲的安藤友香，2017年在名古屋女子馬拉松初試啼聲，即跑出2小時21分36秒的日本歷代第四最佳成績一鳴驚人，同年代表日本出戰世錦賽。這位以獨特「忍者式」跑法聞名的當地精英選手，亦已入選今年9月15日在東京舉行、變相成為東京奧運馬拉松日本選拔賽的大馬拉松錦標賽（Marathon Grand Championship）。

姚潔貞（左起）、陳家豪及黃芷銦角逐新潟半馬，姚潔貞勇奪季軍。（受訪者提供）

談到近日出爐的東京奧運標準，女子馬拉松的達標時間為2小時29分30秒，標準之高成為跑界熱話。

潔貞坦言難免被229「嚇窒」，但路還是要繼續走：「除了達標，仍可以靠排名爭入場券，有的比賽有bonus分，我們再跟教練部署吧。」潔貞強調，現階段一定以養傷為首要任務﹐下個比賽將是7月的黃金海岸馬拉松。

除了潔貞，陳家豪及黃芷銦今天也跑了新潟半馬，家豪以1小時09分35分完成比賽，是長跑生涯第二快，他的半馬個人最佳是11年前跑出的1小時09分01秒。家豪說：「十分滿意這個成績，我的確11年沒跑過PB，這段日子經歷太多，我與時間競賽呢，能以這年紀跑出歷來第二快，已經很好。」黃芷銦則以1小時23分39秒跑畢全程。