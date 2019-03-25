【游泳】孫楊創400自今年世界最佳時間　談杜敬謙一度傷心哽咽

本年度的中國游泳冠軍賽在青島舉行，同樣是今年世界游泳錦標賽的選拔賽。奧運三金得主孫楊亦有出戰，他在400米自由泳輕鬆奪金外，並游出3分43.73秒，創出今年400米世界最佳紀錄。孫楊在賽後談及上周猝逝的港將杜敬謙，孫楊亦一時感觸哽咽。

過去兩屆奧運奪得三金的孫楊，在青島參與全國游泳冠軍賽，力爭出戰今年世界游泳錦標賽的席位。該名27歲的泳手在400米自由泳預賽輕鬆以首位晉身決賽，在決賽創出3分43.73秒勝出，比亞軍選手快接近4秒完成，這個時間同樣是今年世界泳壇最快的400米自由泳時間。

孫楊在決賽以接近4秒的優勢，輕鬆奪金並取得今年世錦賽的出賽資格。（視覺中國）

孫楊在400米自由泳決賽未遇威脅，輕鬆奪走金牌。（視覺中國）

港將杜敬謙在上周突然去世，這消息震驚世界泳壇，曾在2017年全運會與Kenneth合作出戰接力的孫楊，早前在微博發文悼念Kenneth後，他在賽後亦有開腔回應，更一度哽咽，「我無法想像他（杜敬謙）就這樣離去，在高強度訓練後突然倒下，令人相當難過。我今天的心態是為了他而戰，我知道他的夢想是出戰奧運，我希望他在天上看到我的努力。」

孫楊與杜敬謙在2017年全運會曾合作出戰接力，對於Kenneth的離去感到十分難過。（資料圖片）

孫楊談及杜敬謙的離世，一度傷心哽咽，並稱為亡友而戰。（視覺中國）

孫楊儘管在身體不適下，同樣造出優異的成績，但他表示維持身心健康，對運動員而言同樣重要，「最近不少令人傷心的消息，其中包括我日本的好朋友萩野公介需要無限期休戰，雖然在場上是對手，但亦令人十分痛心，所以運動員能好好地活着，比什麼都重要。」

孫楊與日本泳手萩野公介份屬好友，該日本泳手最近無限期休息，使孫楊感嘆運動員身心健康的重要性。（視覺中國）

孫楊在外國結束集訓後回國，雖然訓練過程相當辛苦，但亦有不俗的成效。孫楊在賽後表示即使並不在頂尖狀態，但亦造出這個時間，使他增強在今年7月世錦賽的信心，「我與隊友在集訓回來後亦一同生病，所以今日的狀態並不是最好的，但亦能造出今年的最佳時間，這是一個肯定，我亦對這個時間相當滿意。我希望保持身體健康，為今年7月在韓國光州舉行的世錦賽作好準備，並有信心爭取佳績。」