【游泳】中國泳壇男神寧澤濤退役　奧運後與國家隊決裂

今天26歲生日的著名中國短途泳手寧澤濤，在個人社交網頁宣布退役：「告別泳池碧水，開啟自己的嶄新生活」。 2012年仁川亞運他一口氣拿下50米、100米自由泳，以及4乘100米自由泳及混合泳接力四面金牌一戰成名，可是近年盛傳因違規接拍廣告事宜被逐出國家隊。外型高大俊朗，經常成為各大品牌代言人，有傳言估計他或往演藝界發展。

寧澤濤在個人社交媒體帳戶發帖宣布退役消息，「不懼過往，不畏將來！告別泳池碧水，開啟自己的嶄新生活。任何的限制，都是從自己的內心開始的。追求美好，包容遺憾，心向陽光，笑對人生，一切就都是最好的安排。感謝有你們，我親愛的包粉們！祝福你們每一個人，在自己的人生路上遇到你們最美好的幸福！ The way to success is never easy, push yourself and DO NOT SETTLE！ ～～致游泳！致青春！ ！」

寧澤濤在個人社交媒體帳戶發帖宣布退役消息。（寧澤濤Facebook）

寧澤濤是中國泳壇難得的短途自由泳世界級泳手，可惜年僅26宣布退役。（視覺中國）

由怕水小子到短途中國水神

軍人家庭出身的寧澤濤，與游泳的緣份相當奇妙。小時候他曾經極度怕水，甚至連洗頭也覺得害怕，於是父母帶他學習游泳克服恐懼。游泳教練郭紅岩發現這個8歲孩子悟性奇高，很快已掌握不同泳式和技巧，遂說服他父母讓小澤濤繼續隨她習泳。

11歲成為河南省隊一員，14歲那年晉身解放軍海軍泳隊，並從此跟隨著名游泳教練葉瑾至今。他初出道不久，便因為在藥檢被驗出對瘦肉精呈陽性反應，被禁賽一年。那年他18歲。

兩年後，他先在2013年河南鄭州游泳冠軍賽連奪50及100米自由泳冠軍，並打破後者的全國紀錄，然後在同年的全運會更先後刷新這兩項賽事的亞洲紀錄，並再次贏得兩項賽事的冠軍。同年東亞運，他同樣拿下50及100米自由泳冠軍。

寧澤濤在仁川亞運連奪四金一夜成名。（視覺中國）

仁川亞運一夜成名

不過數到令他成為一役，還是讓他大放光芒的2014年仁川亞運。

他先在9月23日的50米自由泳決賽，為中國男泳隊奪得當屆賽事首金，翌日的4乘100自由泳接力他擔任最後一棒，與隊友余賀新、林永慶和孫楊以破亞洲紀錄奪冠。9月25日100米自由泳決賽，他以47.70秒奪冠兼打破亞洲紀錄。一日後的4乘100混合式接力決賽，更在頭兩棒落後1.54秒的逆境下，憑他游出平世界紀錄的46.91秒自由泳分段時間後上反超前日本隊奪金。

年輕帥氣加上成績驕人，令他不止成為中國泳隊繼孫楊後另一顆巨星，而且人氣長期高企，擁有一大班忠實粉絲。

2015年寧澤濤首度參加游泳世錦賽，並在100米自由泳奪冠，開創首個亞洲男子選手在該項目摘冠的歷史新一頁。（視覺中國）

頂峰與滑落

仁川亞運後，他在2015年首度參加游泳世錦賽，並在100米自由泳決賽奪冠，開創首個亞洲男子選手在該項目摘冠的歷史新一頁。正當眾人期待寧澤濤在里約奧運會舞台，再次展露鋒芒之際，他卻以令人失望的表現退場：100米自由泳準決賽48.37秒的成績，未能晉身決賽；50自賽事甚至連準決賽也入不了。4乘100混合泳接力決賽更因隊友犯規，連第四名的成績也被取消。

自成名後，寧澤濤不時成為各大品牌代言人，曝光率甚高，不料此舉成為他與國家隊決裂導火線。有傳言指他因違規接拍廣告及拒絕出戰接力賽事等原因，遭國家體育總局游泳運動管理中心處罰。2016奧運會後，他接連缺席全國賽和北京站游泳世界盃。至2017年2月網上傳出游泳運動管理中心印發的《關於寧澤濤返回海軍隊訓練的函》，內文指「寧澤濤自今年以來，未經批准私自代言廣告，不服從國家隊競賽安排，拒絕參加接力項目資格賽等，嚴重違反了國家體育總局和中國游泳協會相關管理規定。經研究，決定從即日起，調整寧澤濤回海軍隊訓練」。公函落款日期為2016年10月18日，隨後游泳中心工作人員確認公函內容屬實，寧澤濤已不再是國家游泳隊一員，調回八一海軍隊訓練管理。

寧澤濤高大俊朗，經常成為品牌代言人。（視覺中國）

衛冕全運雙冠

即使離開國家隊，寧澤濤最初並未放棄游泳。2017年由海軍體工隊調回河南隊，同年代表河南出戰全運並在100米自由泳決賽以47.92秒蟬聯全運會冠軍，亦是他自2015世錦賽後個人項目最佳時間，其後在50米自由泳同樣成功衛冕。

然而不知是否受被逐出國家隊紛擾，還是頻頻出席代言活動影響，他的成績始終未能重返2014、15年的最高水平。至2019年3月6日，正值26歲生日當天他在社交媒體正式宣布退役，中國泳壇極為難得達到世界頂級水平的最佳短途男泳手，帶點遺憾盛年告別賽場，不知將來他會在哪一個界別發光發亮？

中國泳壇男神寧澤濤生涯高低起跌