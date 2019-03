【游泳】中國泳壇男神寧澤濤退役　奧運後與國家隊決裂

今天26歲生日的著名中國短途泳手寧澤濤,在個人社交網頁宣布退役:「告別泳池碧水,開啟自己的嶄新生活」。 2012年仁川亞運他一口氣拿下50米、100米自由泳,以及4乘100米自由泳及混合泳接力四面金牌一戰成名,可是近年盛傳因違規接拍廣告事宜被逐出國家隊。外型高大俊朗,經常成為各大品牌代言人,有傳言估計他或往演藝界發展。

寧澤濤在個人社交媒體帳戶發帖宣布退役消息,「不懼過往,不畏將來!告別泳池碧水,開啟自己的嶄新生活。任何的限制,都是從自己的內心開始的。追求美好,包容遺憾,心向陽光,笑對人生,一切就都是最好的安排。感謝有你們,我親愛的包粉們!祝福你們每一個人,在自己的人生路上遇到你們最美好的幸福! The way to success is never easy, push yourself and DO NOT SETTLE! ~~致游泳!致青春! !」

寧澤濤在個人社交媒體帳戶發帖宣布退役消息。(寧澤濤Facebook)

寧澤濤是中國泳壇難得的短途自由泳世界級泳手,可惜年僅26宣布退役。(視覺中國)

由怕水小子到短途中國水神

軍人家庭出身的寧澤濤,與游泳的緣份相當奇妙。小時候他曾經極度怕水,甚至連洗頭也覺得害怕,於是父母帶他學習游泳克服恐懼。游泳教練郭紅岩發現這個8歲孩子悟性奇高,很快已掌握不同泳式和技巧,遂說服他父母讓小澤濤繼續隨她習泳。

11歲成為河南省隊一員,14歲那年晉身解放軍海軍泳隊,並從此跟隨著名游泳教練葉瑾至今。他初出道不久,便因為在藥檢被驗出對瘦肉精呈陽性反應,被禁賽一年。那年他18歲。

兩年後,他先在2013年河南鄭州游泳冠軍賽連奪50及100米自由泳冠軍,並打破後者的全國紀錄,然後在同年的全運會更先後刷新這兩項賽事的亞洲紀錄,並再次贏得兩項賽事的冠軍。同年東亞運,他同樣拿下50及100米自由泳冠軍。

寧澤濤在仁川亞運連奪四金一夜成名。(視覺中國)

仁川亞運一夜成名

不過數到令他成為一役,還是讓他大放光芒的2014年仁川亞運。

他先在9月23日的50米自由泳決賽,為中國男泳隊奪得當屆賽事首金,翌日的4乘100自由泳接力他擔任最後一棒,與隊友余賀新、林永慶和孫楊以破亞洲紀錄奪冠。9月25日100米自由泳決賽,他以47.70秒奪冠兼打破亞洲紀錄。一日後的4乘100混合式接力決賽,更在頭兩棒落後1.54秒的逆境下,憑他游出平世界紀錄的46.91秒自由泳分段時間後上反超前日本隊奪金。

年輕帥氣加上成績驕人,令他不止成為中國泳隊繼孫楊後另一顆巨星,而且人氣長期高企,擁有一大班忠實粉絲。

2015年寧澤濤首度參加游泳世錦賽,並在100米自由泳奪冠,開創首個亞洲男子選手在該項目摘冠的歷史新一頁。(視覺中國)

頂峰與滑落

仁川亞運後,他在2015年首度參加游泳世錦賽,並在100米自由泳決賽奪冠,開創首個亞洲男子選手在該項目摘冠的歷史新一頁。正當眾人期待寧澤濤在里約奧運會舞台,再次展露鋒芒之際,他卻以令人失望的表現退場:100米自由泳準決賽48.37秒的成績,未能晉身決賽;50自賽事甚至連準決賽也入不了。4乘100混合泳接力決賽更因隊友犯規,連第四名的成績也被取消。

自成名後,寧澤濤不時成為各大品牌代言人,曝光率甚高,不料此舉成為他與國家隊決裂導火線。有傳言指他因違規接拍廣告及拒絕出戰接力賽事等原因,遭國家體育總局游泳運動管理中心處罰。2016奧運會後,他接連缺席全國賽和北京站游泳世界盃。至2017年2月網上傳出游泳運動管理中心印發的《關於寧澤濤返回海軍隊訓練的函》,內文指「寧澤濤自今年以來,未經批准私自代言廣告,不服從國家隊競賽安排,拒絕參加接力項目資格賽等,嚴重違反了國家體育總局和中國游泳協會相關管理規定。經研究,決定從即日起,調整寧澤濤回海軍隊訓練」。公函落款日期為2016年10月18日,隨後游泳中心工作人員確認公函內容屬實,寧澤濤已不再是國家游泳隊一員,調回八一海軍隊訓練管理。

寧澤濤高大俊朗,經常成為品牌代言人。(視覺中國)

衛冕全運雙冠

即使離開國家隊,寧澤濤最初並未放棄游泳。2017年由海軍體工隊調回河南隊,同年代表河南出戰全運並在100米自由泳決賽以47.92秒蟬聯全運會冠軍,亦是他自2015世錦賽後個人項目最佳時間,其後在50米自由泳同樣成功衛冕。

然而不知是否受被逐出國家隊紛擾,還是頻頻出席代言活動影響,他的成績始終未能重返2014、15年的最高水平。至2019年3月6日,正值26歲生日當天他在社交媒體正式宣布退役,中國泳壇極為難得達到世界頂級水平的最佳短途男泳手,帶點遺憾盛年告別賽場,不知將來他會在哪一個界別發光發亮?

中國泳壇男神寧澤濤生涯高低起跌