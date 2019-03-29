【英超】曼聯球員舊將齊賀蘇斯克查　雲迪積克慘變「受害者」

蘇斯克查終正式獲委任成曼聯主帥，除了他與曼聯球迷高興外，一眾紅魔球員及名宿亦紛紛在社交網站上，恭賀蘇斯克查成為真正的「Boss」。 不過，有人歡喜亦有人愁，利物浦的雲迪積克卻需要搬離住所，因為他轉投利物浦後，一直居住在蘇斯克查的寓所，如今卻要尋找新居所。

曼聯的連格在球會公布蘇斯克查成為主帥後，在社交網站上向新主帥道賀，其中連格分別在Twitter及Instagram上載數張改圖，同樣以蘇斯克查球員時代的招牌跪地的慶祝動作，並表示成為蘇斯克查的麾下一員，是他的榮幸，亦相當期待在他帶領下的新一頁。另外，拉舒福特﹑史摩寧及艾舒利楊格等人亦有發文，向蘇斯克查道賀。

除了曼聯的現役球員外，一眾曾效力紅魔的球員，亦有發文祝賀，其中包括朗尼﹑加利尼維利﹑舒米高及里奧費迪南亦表示蘇斯克查值得取得這職位。

連格在Twitter與Instagram上載3張不同的改圖，向蘇斯克查道賀。（Twitter截圖）

楊格同樣以改圖向新主帥祝賀。（Twitter截圖）

曼聯新舊球員齊發文賀蘇斯克查（按圖放大）

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曼聯中場大將普巴在蘇斯克查的執教下，表現比上半場大相逕庭，該名法國球員向《天空體育》表示蘇斯克查給予他們自由度，重拾足球的樂趣，「蘇斯克查正式成為球隊主帥是一件值得高興的事，因為他為球隊重拾信心，亦給予我們自由度。他在首日來到球隊時希望我再度享受足球，當我們享受在足球的每一細節，成績便會從其而來。」

蘇斯克查千呼萬喚下終「坐正」成曼聯主帥。（路透社）

普巴在蘇斯克查上任後，表現脫胎換骨，表示蘇斯克查上任助球會重拾信心。（Getty Images）

另外，蘇斯克查早在2007年在柴郡建成的大宅，但他在這12年間一直在挪威居住，所以將居所租給去年轉會至利物浦的中堅雲迪積克。蘇斯克查被委任後，他亦表示將會全家移居柴郡，亦意味雲迪積克將需要另覓住所。不過，雲迪積克無須即時遷出，因為蘇斯克查全家將在今夏才搬回自己的大宅，所以雲迪積克亦有足夠時間找新居所。

蘇斯克查成為正式主帥後，意想不到雲迪積克卻成為受害者。（Getty Images）

英超今輪直播賽程（按圖放大）