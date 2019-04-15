【法甲】PSG傷兵滿營慘敗里爾　麥巴比：表現就如初學者

法甲霸主巴黎聖日耳門，在今輪的聯賽只要保持不敗，便可提前8輪奪走聯賽冠軍，可惜PSG的奪冠好夢並未能於今周實現。PSG今輪作客次席的里爾，竟然爆冷1：5不敵予里爾的腳下，吃下自卡塔爾體育投資公司入主以來的最大敗仗。

巴黎聖日耳門在今仗前，以81分遙遙領先次席的里爾20分，只要PSG在今仗不敗，便即可提前7輪賽事奪走聯賽冠軍，一圓六連霸的美夢。該支法甲班霸作客里爾上演「榜首大戰」，可惜卻在今仗錄得今季第二敗。

里爾在主場大勝PSG，在下半場連入4球致勝。（路透社）

巴黎聖日耳門在開賽僅7分鐘失守，梅尼亞不慎將皮球撞入自己龍門。PSG僅落後4分鐘便收復失地，麥巴比巧妙避過對手後傳中，祖安巴尼特門前輕鬆撞射入網，追成1：1平手。不過，該名入球功臣在36分鐘拉跌對手球員，被球證直接紅牌被逐，埋下球隊大敗的伏線。

祖安巴尼特（左二）雖然攻入扳平一球，但他在上半場被逐離場。（美聯社）

PSG的後防在下半場略見鬆散，使主場出擊的里爾製造不少埋門機會。在下半場7分鐘，先有尼高拉斯比比（Nicolas Pepe）單刀得手，及後里爾在左路一次小組入滲，莊拿芬班巴（Jonathan Bamba）禁區內左腳再破PSG的大門，在65分鐘領先至3：1。

兵敗如山倒的巴黎聖日耳門，分別在71及84分鐘在高空攻勢失守，里爾的加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）及荷西方迪接應死球傳中，頭槌建功，協助球隊在主場5：1大勝PSG，阻止對手在今輪奪冠外，亦拉開與第3位的里昂8分差距。

次席的里爾大勝後，延遲PSG未能在今周封王。（路透社）

今仗是卡塔爾體育投資公司（Qatar Sports Investment）自2011年入主巴黎聖日耳門，8年以來的最大敗仗。PSG的主力麥巴比在賽後承認今仗大敗缺乏球隊風格，並批球隊表現如「初學者」，「勝負乃兵家常事，我們並不介意奮戰而敗，但今仗球隊表現欠佳，使球隊錄得慘仗，我們表現就如『初學者』一樣，尤其是第3個失球後並非正常現象。」

麥巴比在今仗雖交出一個助攻，但未能阻止球隊大敗收場。（路透社）

主帥杜慈指球隊今場落敗並非奇事，因球隊正受嚴重的傷兵影響，使兵源變得相當緊絀，「我們球隊有太多傷兵，加上泰路基拿與戴亞比在身體不適下上陣，所以我對球隊大敗並不感驚訝，我們下仗鬥南特的聯賽，或許只有13至14位球員能夠上陣，對球隊的排陣亦捉襟見肘。」

杜慈指球隊受傷兵影響，對今場落敗並不驚訝。（美聯社）

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