【意甲】阿特蘭大攻門47次0入球　一場波造出兩項尷尬紀錄

意甲第32輪比賽，阿特蘭大以近6場不敗走勢強攻安玻里，主場出擊下全場47次射門竟然一球不入，僅能賽和0：0，除射門次數打破今季5大聯賽紀錄外，對方門將達高禾斯基以17次撲救，成為5大聯賽單場撲球最多的門將，震驚歐洲球壇。

阿特蘭大本來可謂今季意甲奇兵，下半季愈戰愈勇，有力爭取前四位置晉身來季歐聯。在周一比賽之前，31場聯賽共入64球，場均達2.06球，比2.03球的祖雲達斯更高，冠絕意甲。

反觀對手安玻里作客戰績平平，本來外界預計阿特蘭大可以大炒一場。豈料接戰下來，形勢雖然一面倒，但安玻里始終穩守，加上門將達高禾斯基有神勇演出，結果保住清白之軀，取得寶貴1分。

安玻里門將達高禾斯基撲出來球的場面，今場老是常出現。（Getty Images）

阿特蘭大前鋒艾真度高美斯今場浪費最多機會，屢次望門輕嘆。（Getty Images）

阿特蘭大今場全場射門47次，幾乎等於每隔兩分鐘就起腳一次，但只得18次中龍，是5大聯賽之中起腳最多的比賽，卻尷尬地未能取得入球。

前鋒艾真度高美斯（Alejandro Gomez）是阿特蘭大浪費最多機會的一人，全場共9次起腳4次中龍門；中場伊利錫（Josip Ilicic）及意甲射手榜排第三位的另一前鋒杜雲沙柏達（Duvan Zapata），亦分別貢獻了8次及7次射門。

達高禾斯基今季由費倫天拿外借而來，年僅21歲。（Getty Images）

安玻里年僅21歲的門將達高禾斯基（Bartlomiej Dragowski）絕對是今場焦點人物，這名今季由費倫天拿外借來投的波蘭籍門將，全場撲救17次，成為今季5大聯賽單場撲救最多的門將，其中更有6次高質撲救。今場他共觸球67次，作為門將來說次數非常多，僅少過另一名隊友。

上圖為安玻里門將達高禾斯基今仗的活動範圍；下圖則為阿特蘭大球員射門位置。（OPTA圖片）

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