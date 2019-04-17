【亞協盃】航源前鋒班奇：回主場可挫大埔　有興趣來港落班

和富大埔今日（17日）在亞協盃I組雖擊敗台灣代表航源FC，但航源前線表現相當不俗，其中尤以今季新加盟的海地國腳班奇表現最突出，交出一個罰球直接入球、一記助攻。儘管吞下敗仗，但班奇豪言回師主場再鬥大埔之時，有力獲勝。 攝影：梁鵬威、袁志浩

24歲的海地國腳班奇，轉投航源前曾在海地及多明尼加聯賽落班，首次投效亞洲球隊出戰亞洲足協盃，即有不俗演出，此子除有多次個人突破，上半場多次主射罰球都顯露功架，更有一記罰球直射入網，角度雖正中卻勁度十足，一度為航源追和1：1；班奇換邊後亦為朱益成送上助攻，直接造就航源今仗兩個入球。

亞協盃：航源外援班奇今仗表現活躍，憑一次罰球建功一度為球隊追平1：1。（袁志浩攝）

亞協盃：航源外援班奇憑罰球建功，開心慶祝。（袁志浩攝）

亞協盃：航源外援班奇以一人之力，已令大埔後防今仗風聲鶴唳。（袁志浩攝）

班奇：若有球隊聯絡可來港落班

留長髮、紮小辮子的班奇賽後受訪時，直言自己未達最佳狀態：「今天我還不是100%，只是80%，若我能以十足狀態應戰，應該能做得更好，坐和望贏！」

他認為陣中雖以年輕球員為主，但亦因而能進步得較快，認為6月回師主場再對「綠戰士」可獲勝：「大埔的表現不錯，但己隊的球員很努力，雖然今仗未能獲勝，但相信下次再碰頭，就可以做得到。」

班奇今仗表現搶鏡，又可有興趣來港落班？他微笑回答：「若有球隊聯絡我和我的球隊，就有機會讓我來香港落班。」

亞協盃：航源外援班奇賽後對未來到香港落班持開放態度。（袁志浩攝）

亞協盃：航源今仗表現不俗卻未能取分，主教練陳永盛無奈表示：「足球就是這樣。」（梁鵬威攝）

航源在今季亞協盃仍未取得歷史第一分，主教練陳永盛認為大埔前線的攻擊帶來極大壓力，難以應付，但航源也有不少機會扳平：「但足球就是這樣，我們沒有把握機會得分，而對手有，那比賽的結果就會是這樣的情況。」

對於返回主場再鬥大埔有無信心獲勝，他稱：「大埔攻擊力非常強，我們的目標當然是勝出，這目標十分不容易，但我們會努力。」

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