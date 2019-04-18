【歐聯】曼城絕殺球反判無效出局　哥帥：收拾心情周末再戰熱刺

曼城與熱刺的歐聯8強次回合賽事，全場雙方轟入7個入球，加上VAR兩次裁決完全改變戰局，使不少球迷大呼精彩，結果熱刺以作客入球優惠淘汰曼城，歷史性首度躋身歐聯4強。 經歷過如過山車般高低起伏的一場賽事，曼城主帥哥迪奧拿賽後表示今仗落敗縱然殘酷，但希望球隊在下仗聯賽「復仇」，擊敗熱刺；熱刺主帥普捷天奴盛讚陣中球員是「英雄」，亦指今場勝仗是執教生涯中最重要的一仗。

21分鐘，5個入球，史達寧補時入球被影像助理裁判（VAR）推翻，曼城與熱刺經歷領先﹑落後﹑再反超前，兩軍合演歐聯史上其中一場經典賽事。VAR在今仗同樣扮演極重要的角色，熱刺的洛蘭迪在下半場入替並建功，該入球疑似有手球之嫌，但球證在翻查VAR後判入球成立。曼城在補時階段由阿古路助攻史達寧得手，原以為攻入奠勝一球，但球證在翻查VAR後，指阿古路在越位位置，入球被判無效，結果熱刺以3：4不敵曼城，以作客入球優惠晉級。

今仗兩個VAR關鍵球

Confusing goal for Tottenham, looks like a hand ball by defense hip goal by Llorente. pic.twitter.com/LHdl7HBYDr — Panama Crypto ⚡ (@Panama_TJ) April 17, 2019

哥迪奧拿至今仍未能助曼城取得球會史上首個歐聯冠軍，連績兩季8強止步，哥帥表示這是一個殘酷戰果但仍要接受，並希望球隊在周末再戰熱刺時回勇，在聯賽「復仇」，「今仗是賽果確實令人難以接受，球員亦傾盡全力，可惜最後戰果未如人意。不過，我們已沒有時間回想今仗，我們必須收拾心情，希望在周末的聯賽擊敗熱刺。」

史達寧在補時攻入絕殺一球，VAR卻指助攻的阿古路在越位位置，使入球無效。（路透社）

熱刺一眾球員在補時失守後，球員們相當失望。（路透社）

+ 5 + 4 + 3

帶領熱刺首度躋身歐聯4強，普捷天奴表示這是執教生涯最重要的勝仗，「在曼城主場取得3個入球並非易事，球員們的表現非常突出，他們都是『英雄』。我們能夠在緊湊的兩回合賽事中獲勝，亦同樣難以置信，亦是我在執教生涯中其中一場最重要的勝仗。」

普捷天奴表示今仗正好呈現了足球的引人入勝之處，具備心理質素在球賽中同樣重要，「足球賽事中的變數相當多，一切皆有可能。除了個人技術，心理質素在球賽上亦扮演重要角色，而我們球隊以頑強的表現晉級，同樣是足球比賽吸引人的地方。」

後備入替的洛蘭迪下半場入球疑似有手球之嫌，但球證翻查VAR後指入球有效。（路透社）

主帥普捷天奴與兩位入球功臣洛蘭迪及孫興慜慶祝出線。（路透社）

兩軍主帥力撐VAR

史達寧在補時的入球被VAR反判無效，哥迪奧拿失望地掩面，曼城頓成了VAR的「大輸家」。哥帥在賽後亦對判決有所疑問，指或在另一個角度洛蘭迪可能犯手球，「雖然洛蘭迪的入球在某角度看來是手球在先，但我依然支持VAR協助裁法，因為會使球賽更趨公平，在未來日子將更加成熟。」

熱刺主帥普捷天奴當然力撐VAR，「不論VAR的判決是有利與否，我們亦要尊重及接受，因為VAR將逐漸改變球賽的生態。」

曼城及利物浦英超餘下賽程（按圖放大）

曼城入球被判無效後，哥迪奧拿由天堂跌落地獄。（路透社）

豈料曼城的入球經VAR翻查後無效，熱刺因此而歷史性晉身歐聯4強。（路透社）

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