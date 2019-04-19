【歐霸】車路士主場險勝4：3晉級　法蘭克福隔39年再躋歐洲賽4強

車路士在歐霸8強次回合，返回主場戰布拉格斯拉維亞，驚濤駭浪下4：3擊敗對手，躋身準決賽。 法蘭克福在首回合雖然兩球落後賓菲加，但他們在主場兩球淨勝賓菲加，以作客入球優惠晉級，自1980年後首度打入歐洲賽最後4強。

車路士首回合在布拉格斯拉維亞的主場1球小勝，返回史丹福橋球場出戰的「藍軍」，甫開賽便給予客軍一個下馬威，在開賽17分鐘內三破對手大門。柏度於右路與基奧特一次簡單的「撞牆」配合，柏度在門將出迎前巧妙挑射得手，僅5分鐘便開紀錄。其後，柏度在禁區內接應夏薩特橫傳，門前近射中柱反彈省中對手球員入網，9分鐘便拉開兩球領先優勢。

今仗表現活躍的柏度，右路地波助攻造就基奧特，輕鬆射成3：0。客軍隊長的蘇積克（Tomas Soucek）接應角球一頂入網，追成較接近紀錄，但兩分鐘後柏度再度破門，門前建功，為車路士領先4：1完上半場。

今仗4個車路士入球均與柏度有關，成為球隊今仗贏波功臣。（路透社）

基奧特今仗亦有進帳，攻入今季第10個歐霸入球。（路透社）

+ 4 + 3 + 2

不過車路士在易邊後，再犯下下半場慢熱的老毛病，被布拉格斯拉維亞在3分鐘內連追兩球。客軍的施夫積克（Petr Sevcik）在下半場初段，連續兩度在禁區頂勁射得手，追成3：4，但車路士再度站穩陣腳後，未再給予該支捷克機會攻破大門，結果維持紀錄至完場，保持今季歐霸的不敗身，取得第11場勝仗，兩回合並以5：3淘汰對手晉級4強。

布拉格斯拉維亞的施夫積克下半場連入兩球遠射，助球隊追成較接近紀錄。（路透社）

車路士在今季歐霸未嘗一敗，今仗險勝布拉格斯拉維亞晉級。（路透社）

雖然車路士領先3球進入更衣室，但下半場甫開賽便連失兩球。主帥沙利賽後指球隊下半場入局慢並非新鮮事，但他依然大讚球隊在上半場的發揮，「我們在上半場表現相當有說服力，不俗的發揮使我們躋身歐霸4強。不過，球隊在下半場入局慢的老問題再次出現，近兩個月的賽事亦經常犯下類似的問題，使我們早段連失兩球，我們必須找到解決方法。」

沙利指球隊在下半場開局的表現需要好好改善。（路透社）

布拉格斯拉維亞在史丹福橋一球僅敗，雖敗猶榮，賽後向客隊球迷致謝。（路透社）

另外，首回合作客以2：4不敵賓菲加的法蘭克福，挾兩個作客入球於次回合再鬥賓菲加，結果由菲臘高斯迪及施巴斯坦洛迪在上﹑下半場各入一球，兩球淨勝對手，兩回合計打成4：4平手，以作客入球優惠晉級4強。

法蘭克福1980年打入當年歐洲足協盃4強並最終奪冠，其後一直未曾躋身歐洲賽事的最後4強階段，該支德國球隊時隔39年再躋歐洲賽4強，將與車路士爭奪決賽入場券，力圖重溫當年奪標的美夢。

法蘭克福主場淨勝兩球，以作客入球優惠淘汰賓菲加，相隔39年後再次躋身歐洲賽4強。（路透社）

華倫西亞兩球擊敗維拉利爾晉級，4強將與阿仙奴交手。（Getty Images）

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