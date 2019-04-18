【歐聯】卡尼缺陣　孫興慜再發威　兩回合三破曼城大門成晉級功臣

熱刺前線主力哈利卡尼再度因傷缺陣，孫興慜再一次挺身而出，在歐聯8強的「英超內訌」中，3分鐘內轟入兩球，助球隊迅速反超前，雖然球隊最後以3：4落敗，但仍以作客入球優惠晉級4強。孫興慜今仗梅開二度後，該名韓國球員成為在歐聯正賽入球最多的亞洲球員。

哈利卡尼的左腳足踝韌帶，今季再度因傷缺陣，但根據今季卡尼兩度養傷時，隊友孫興慜亦會挺身而出，肩負起球隊的入球重責。哈利卡尼在2月底傷癒復出後，他與孫興慜一同上陣6場聯賽，僅對水晶宮的賽事二人一同貢獻入球。

孫興慜在卡尼1月底起缺陣期間，戰畢亞洲盃歸隊後的他，上陣4場聯賽及歐聯，悉數有入球。不過，當卡尼復出後，孫興慜僅攻入一球，而卡尼在歐聯8強首回合退下火線，孫興慜在下半場末段便隨即再有進帳，在今仗更梅開二度。

哈利卡尼在傷癒復出，反而令孫興慜一段時間啞火，但卡尼再度傷出，該名韓國球員便再度發功。（Getty Images）

孫興慜在鬥曼城的兩回合賽事中，三度攻破曼城的大門。（路透社）

孫興慜經歷如過山車的一仗後，該名26歲的韓國球員表示今仗十分刺激，同時亦要感激VAR使他們的勝仗失而復得，「今仗是一場高低起伏的賽事，這是一場非常瘋狂的賽事，我們全場十分拼搏，我仍然以隊友的上佳表現而自豪。VAR的出現或許令人相當困擾，但今仗我們必須感激VAR，助球隊取得勝利。」

孫興慜在今仗助攻助守，是球隊的晉級功臣。（路透社）

+ 3 + 2

熱刺首度晉身歐聯4強，孫興慜功不可沒，他在對曼城的兩回合賽事中，三度攻破曼城的大門，他在歐聯正賽中合共攻入12個入球，超越烏茲別克球員沙斯基克（Maksim Shatskikh），成為歐聯史上入球最多的亞洲球員。

孫興慜今仗梅開二度，使他合共在歐聯攻入12球，成為歐聯入球最多的亞洲球員。（路透社）

孫興慜開賽早段在3分鐘內兩度轟入曼城大門。（路透社）

不過，孫興慜在下半場早段不慎領黃，使他累積3面黃牌，在歐霸4強首回合將要停賽。孫興慜賽後接受記者訪問時，提及下仗將要停賽時，孫興慜一面茫然，明顯忘記自己有黃牌在身，他略帶失望地回應「我不知道」。他今季在英超入12球，歐聯攻入4球，連同盃賽在內整季怒轟20球。

190417 UCL 8강 2차전 vs MCI 독일어 인터뷰 (독일 스카이스포츠)

South Koreans locked after third yellow card in semi-final first leg

Son: lock? "I did not know" pic.twitter.com/kUeYnDiV2J — PerSON7a (@PerSON7a) April 18, 2019

歐聯4強形勢。（01美術製圖）

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