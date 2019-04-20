【港超聯】時速100公里陣風雷雨襲港　理文對飛馬中途暫停

香港連日受雷暴影響，今日（20日）下午發出紅色暴雨警告，更有時速100公里的陣風吹襲。惡劣天氣下，理文對香港飛馬的港超聯賽事一度陷混亂。

理文今日在主場將軍澳運動場對香港飛馬，開賽之初雨勢不大，但賽事進行了約5分鐘左右，現場雨勢突然暴增，更刮起無定向的狂風，不單場上的球員、球證舉步維艱，視野大受影響；場邊的球僮更身陷險境，狂風大作之時吹起一塊廣告板，幾名球僮雖走避，但仍有一人被廣告板擊中小腿，幸未有大礙。廣告板最後被吹上龍門後的觀眾席，但已完全損壞。

港超聯理文主場對飛馬，現場狂風大作之時吹起一塊廣告板，幾名球僮雖走避，但仍有一人被廣告板擊中小腿，幸未有大礙。（高詩琦攝）

廣告板最後被吹上龍門後的觀眾席，但已完全損壞。（高詩琦攝）

混亂之中，比賽戰至9分鐘，飛馬由黃俊皓離門30碼起腳，但身於越位位置的袁振昇疑觸及皮球才入網，惟球證未有表示，飛馬領先1：0，但賽事進行約13分鐘後，天氣更加惡劣，主球證何煒昇終決定暫停比賽30分鐘，稍後再視情況決定是否繼續；惟30分鐘過後，球證檢視場地情況之後終決定再延期30分鐘。

港超聯理文主場對飛馬，賽事進行了約5分鐘左右，現場雨勢突然暴增，更刮起無定向的狂風，不單場上的球員、球證舉步維艱，視野大受影響。（高詩琦攝）

惡劣天氣亦影響廣州，今日下午進行的另一場港超賽事－－富力R&F主場對凱景需延期再賽。今周本來凱景失分而理文全取3分，凱景即篤定成為聯賽最後一名，但今日賽事未能順利進行下，意味需稍後才能決出降班球隊。

港超聯理文主場對飛馬，賽事進行約13分鐘後，天氣更加惡劣，主球證何煒昇終決定暫停比賽30分鐘，稍後再視情況決定是否繼續。（高詩琦攝）

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