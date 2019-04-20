【港超聯】狂風暴雨激戰　理文2：1反勝飛馬護級在望

在極為惡劣的天氣下，今日（20日）兩場港超聯賽事，富力R&F對凱景一戰延期，理文在將軍澳主場對香港飛馬的比賽亦曾經暫停。 理文對飛馬一戰，早段因狂風暴雨曾經暫停逾一小時，場內廣告板都被吹飛。比賽在暫停逾一小時後繼續，理文終以2：1反勝飛馬，全取3分後接近護級成功，亦在下周的菁英盃決賽前，取得季內首次兩連勝。

理文今日在主場將軍澳運動場對香港飛馬，開賽之初雨勢不大，但賽事進行約5分鐘左右天氣急速轉壞，時速逾100公里的陣風一度吹起廣告板，擊中一名球僮的小腿，幸他未有大礙，廣告板最後遭吹至龍門後的看台，但已不成「板」形。

【港超聯】時速100公里陣風雷雨襲港 理文對飛馬中途暫停

港超聯理文主場對飛馬，開賽之初雨勢不大，但賽事進行約5分鐘左右天氣急速轉壞。（高詩琦攝）

▼ 紅雨下的港超聯（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

比賽暫停1小時20分鐘終繼續 沙普夫完半場前追和

在極低的能見度下，飛馬在9分鐘由黃俊皓離門30碼起腳，但身於越位位置的袁振昇觸及皮球才入網，球證未有表示，飛馬領先1：0，最終賽會亦公布入球者為袁振昇。賽事進行約13分鐘後，主球證何煒昇終決定暫停比賽30分鐘，兩軍多番爭辯過後，球證終決定在下午4時03分重新開賽，其時比賽已暫停約1小時20分鐘。比賽重新展開後踢到36分鐘，陳衍光左路斬中，飛馬門將張春暉失位未能化解，遠柱的尼迪利頭槌二傳予門前的沙普夫撞入，追成1：1。完半場前理文再有兩次機會反超前，但飛馬守將多次以身軀擋走射門。

港超聯理文主場對飛馬一度暫停，比賽重新展開後踢到36分鐘，飛馬門將張春暉失位未能解圍，門前的沙普夫輾轉撞入。（高詩琦攝）

袁振昇頭槌解圍變攻門 烏龍球助理文反勝

換邊後飛馬即時搶攻，早段一記埋門，理文袁皓俊欲接實惟皮球從胯下漏走，他及時回身再救，保住不失；56分鐘理文離門約40碼左路偏中獲得罰球，鄭兆均操刀斬向門前，飛馬前鋒袁振昇卻飛頂向自己龍門入網，形成一記漂亮的烏龍球，變相助理文反超前。理文70分鐘有機會擴大比數，但鄭兆均把握張春暉出迎起腳，終遭大衛拉菲爾護空門，飛馬在72分鐘亦有大好機會，佐佐木周禁區內起腳亦被護空門。

下半場理文鄭兆均操刀罰球，飛馬前鋒袁振昇門前飛頂向自己龍門入網，形成一記漂亮的烏龍球，理文反超前2：1。（高詩琦攝）

凱景再輸即篤定包尾

雖然完場前發生小插曲，理文後衛陳衍光受傷需軍醫入場治理，因而要暫時離開球場，主帥陳曉明即希望以余沛康入替，惟「余沛」獲指示入場時，陳衍光同時已返回場內，球證遂向余沛康出示黃牌，意味他在菁英盃決賽需停賽。理文頂住飛馬末段狂攻，終以2：1獲勝全取3分，暫獲11分，跟少賽一場的凱景拉開7分差距，意味凱景若在聯賽再負一場，將落實以最後一名完成聯賽，理文則可「上岸」。

完場前發生小插曲，理文本欲以余沛康入替受傷離場治理的陳衍光，惟「余沛」獲指示入場時，陳衍光同時又返回場內，球證遂向余沛康出示黃牌，意味他在菁英盃決賽需停賽。（高詩琦攝）

+ 7 + 6 + 5

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