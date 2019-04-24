【乒乓世界賽】丁寧熱身忘記穿短裙　「丟臉到國際去」

今年度乒乓球世界錦標賽正在匈牙利的布達佩斯舉行，在日前的女單首圈，頭號種子的中國球手丁寧以局數4：0輕取埃及的哈美晉級。比賽前熱身時有段小插曲，丁寧忘記穿短裙，只穿上打底褲。大概熱身了半分鐘後，她才醒覺，連忙穿回短裙。她沒穿短裙的熱身片段在網上廣傳，更上了內地的「熱搜榜」，她事後感嘆：「丟臉都丟到國際上去了！」

日前的乒乓球世界錦標賽女單首圈，頭號種子丁寧出戰埃及的哈美（Yousra Helmy），兩人在賽前熱身對搓。世界排名第一的丁寧未有穿短裙，只穿上一條黑色的緊身打底褲。最初，丁寧毫不為意，繼續打波，直至有次對手去執波，她無意間望一望下身，才猛然發現忘記穿裙子！

丁寧只穿打底褲熱身，片段傳遍網絡，她覺得十分丟臉。（新華社）

丁寧笑得尷尬，對手哈美亦莞爾。（新華社）

丁寧尷尬時刻逐格睇：

28歲的丁寧帶住尷尬的笑容，連忙跑到場邊穿裙子。對手哈美見丁寧突然跑出去，不明所以，但見到她穿裙的時候，也不禁露出笑容。當丁寧回來後，兩人繼續熱身，丁寧仍然尷尬地笑着。這一幕賽前小插曲沒有影響丁寧的發揮，她以4：0大破哈美晉級，但丁寧希望低調地處理「瘀」事，賽後跟傳媒解釋自己還未睡醒，她說：「讓我默默地過去吧！」

丁寧解釋是一時未睡醒。（新華社）

然而，丁寧沒有穿裙子打波的片段一日內在網上廣傳，尤其是在內地，更加上了「熱搜榜」，可說全中國都知道丁寧忘記穿裙上陣。她說：「所有人都在給我發微信，然後我還以為發生了什麼，就發現自己可能上了熱搜。」

丁寧表示過去一日成為了網絡紅人，她續說：「所有人都在跟我說，承包了一天的笑點，就說『你太逗了』、『太可愛了』。我是覺得，我的天呀！丟臉都丟到國際上去了！」她最後無奈地說：「我看大家都挺開心的吧，然後我覺得給大家帶去了歡樂，也可以的。」丁寧已經打入女單第3圈。

丁寧尷尬時刻片段：

港隊男單全軍盡墨

港隊方面，女單5將中有3人打入第3圈，分別是杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，其中杜凱琹及李皓晴在第3圈正面交鋒，至於吳穎嵐及朱成竹已經出局。男單方面，港隊的黃鎮廷、何鈞傑及林兆恒皆於首圈止步。

雙打方面，黃鎮廷/何鈞傑打入男雙第3圈，今日會對中華台北的組合；林兆恒/吳柏男則於次圈不敵馬龍/王楚欽的中國組合出局。女雙方面，杜凱琹/李皓晴及蘇慧音/吳穎嵐兩對組合都順利打入第3圈。混雙方面，黃鎮廷/杜凱琹在次圈不敵中國的樊振東/丁寧，而何鈞傑/李皓晴則於今日出戰第3圈。

混雙方面，港隊的黃鎮廷/杜凱琹在次圈不敵中國的樊振東/丁寧出局。（國際乒聯官網）

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