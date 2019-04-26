【菁英盃】曾昭達法比奧旺角場重逢　位置變了各有隊友

去季元朗足球隊取得重返頂級聯賽後首個錦標，更是球隊相隔50年後，再次勇奪高級組銀牌冠軍。 當時正是主帥曾昭達及隊長法比奧，攜手高舉那面歷史悠久的銀牌，寫下童話般的故事。無奈一年多後，昔日最親密的戰友卻化作敵人，法比奧留守佳聯元朗領導球隊走出困境，達sir轉投理文繼續培育本地新血。可是命運早有安排，兩人將於周六（27日）的菁英盃決賽遇上，這個故事又會如何寫下去？ 攝影：余俊亮

菁英盃決賽 佳聯元朗 Vs 理文 日期：4月27日（六） 時間：下午4時正 地點：旺角大球場 票價：$80, $30（特惠）

高級組銀牌的兩旁，是曾昭達及法比奧，兩人合力為元朗贏得此項重要錦標，當時又有誰想到一年後的今日，他們會如此在場上重逢。（資料圖片/梁鵬威攝）

時隔一季後再回看生涯首個冠軍，曾昭達依然激動，每場淘汰賽的情境歷歷在目，他回味，卻難掩可惜。若非上季尾元朗一度因缺乏贊助商資助而「星散」，今季發展又會否不一樣？「執教兩年，球隊有清晰踢法及架構，已在正確的軌道上，首季聯賽我們得31分，大埔今季亦暫得35分，假如那隊元朗能夠維持下來，有信心今季可爭冠。」

今年3月的一場港超聯賽，是曾昭達他投後首度重返元朗大球場，球迷與球場職員的熱情，有種「Welcome Home」的感覺，他笑指：「誇張點地說，就像位踢過10多年的球星，突然回歸母會一樣。」（資料圖片/袁志浩攝）

有時順風順水反而會忘記，我自此明白如何助球隊長遠發展，這讓我印象更深刻。 理文教練 曾昭達

曾領理文重返元朗大球場 曾昭達：熟悉卻帶點陌生

元朗是曾昭達人生重要的里程碑，首任職業球隊主教練、第一場勝仗、初嚐捧盃滋味、經歷高低起伏，通通在這裏發生，「找我當主帥的那一幕，依然記憶猶新。」這位少帥與元朗共同擁有的回憶，夢幻又珍貴，他說那種獨特的氣氛及歸屬感，外界難以相比。

今年3月首次以理文助教身份重返元朗大球場，他體會更深，「有球迷及球場職員認得我、叫我名字去歡迎我，甚至自己差點行錯更衣室。那裏可說是我的半個主場，回憶即時湧現腦中，但熟悉又帶點陌生，因所有事已面目全非。」縱然如此，達sir沒有過份留戀，「有時太完美反而會忘記，這令我明白如何令球隊長遠發展，更讓我印象深刻。」

主帥選擇離開，原本仍有一年合約在身的42歲隊長法比奧，卻放下退役念頭，堅守這已效力7年的第二個家。陣中陳廣豪及黎格爾等，均缺乏超聯經驗，反而勾起法比奧的使命感，「元朗需要我的經驗去領導年青球員，向他們展示專業態度。我很喜歡跟本地小將當隊友，所以決定留下來。」一切雖由零開始，卻是另一種樂趣，「這便是我們熱愛足球的原因，每日有新挑戰，舊將走、新人來，是每隊都要面對的問題。球員離開的事實很難去改變，但我們可決定往後發生的事情。」

一位居於將軍澳，另一人卻家住天水圍，這或許是香港內最遙遠的距離，地域界限令兩人很難相聚，今天卻在界限街旁的旺角場遇上，一個擁抱勝過千言萬語。 （余俊亮攝）

我沒想過決賽要面對的，竟是一個這麼熟悉的人。 理文教練 曾昭達

合作3年隊友變大哥 天各一方無阻友誼

陳奕迅的《最佳損友》講述兩位好友經歷時間洗禮，結果「位置變了各有隊友」。達sir跟法比奧現雖各為其主，關係卻不至於「變不到老友」，法比奧居於天水圍、達sir落戶將軍澳，兩人即使難以相聚，仍不時透過社交網站與通訊軟件，關注及問候對方。訪問當日雙方在旺角場附近相遇，互送上溫暖的擁抱，他倆談談法比奧妻子的病情，亦說說達sir剛出生的麟兒，話題彷彿沒完沒了。

「那兩年累積下來，跟球員的關係最珍貴。剛才跟法比奧握手，沒想過決賽要面對一個我這麼熟悉的人。」熟悉，只因二人合作3年，曾為球隊「交心聯手」，由隊友到麾下，達sir事無大小，總會跟法比奧商討，對方亦一直扮演「大哥」角色，「我們差不多每日都會坐下來談天，場內場外他幫了我許多，大家不用說太多，彼此信任度很高。」

「很多東西今生只可給你，保守至到永久，別人如何明白透？」兩年間他們總是共同解決球隊所有難題，是戰友，亦是知己。（余俊亮攝）

若有日我們可以另一種形式，在其他地方再合作，相信會很美好。 佳聯元朗隊長 法比奧

法比奧捨身拼搏令人動容 曾昭達亦帥亦友折服球員

「朋友你試過將我營救」，信任，是建基於法比奧的捨身相護。兩年前達sir首度帶領元朗出戰正式賽事，賽前法比奧於更衣室內，道出一句說話，讓他內心的壓力與緊張，頓時化作感動，深刻至今，「法比奧叫全隊只要相信我便可以，他認為必定可以踢出效果。他這麼有經驗，卻願意相信年青教練，更身先士卒地向我投下這一票，的確很難得。」

難忘事一單接一單，達sir說得起勁，又將另一故事娓娓道來，「第二，上季聯賽對東方（龍獅），球隊沒他不行，他縱使腰部受傷，仍邊噴止痛劑，邊堅持頂下去。他知道自己不能踢足全場，卻稱很想為我、為球隊去搏，雖然最後落敗，但這行為並非人人做得到。」

以往擔任主教練，曾昭達只專注於球隊整體表現，他坦言自己忽略了細節。（余俊亮攝）

能讓法比奧賣心又賣命，達sir自有過人處，或許是那份無分彼此、亦帥亦友的相處之道，法比奧說：「在他眼中沒有本地與外援之分，球員就是他的朋友，所有人都很喜歡他。他的指示從來都很清晰，是個能溝通且思想開放的教練，經常關心球員的感受。」

在法比奧眼中，達sir建立了元朗「搏盡」信念，因而衍生敬佩及尊重，「他是個很有熱情的教練，球員在他帶領下踢得很舒適。他值得贏銀牌冠軍，肯定有光明的前途，若有天我們可以用另一種形式，在另一個地方再合作，相信會是一件很美好的事。」

直到今季成為陳曉明副手，曾昭達發現理解球員和戰術才是最重要，若遇上有球員情緒低落，他甚至會主動開解對方。（資料圖片/袁志浩攝）

元朗這群年青人可大有作為，希望他們把握機會，開展自己美好的職業生涯。 佳聯元朗隊長 法比奧

元朗理文同以青訓為主 決賽背後的兩種意義

「解散後各自有際遇作導遊」，一年間經歷種種變遷，對雙方來說，再度闖入決賽，又有另一番意義。由主教練改任助教的達sir，需要顧及球員情緒，並確保球員理解戰術運用，他學懂將事情看得更遠更闊。「擔任教練3年，首年打入季後附加賽，第二年取得錦標，第三年當然想繼續贏冠軍。」理文雖以年青球員發展為主，但他認為在職業足球世界，還是結果最實際，「沒人會記得你如何建立球隊、踢法有多好，捧走菁英盃的話，代表培養新血的理念是成功。」

去年曾宣布退役的法比奧，最後還是留下來，背後是愛，亦是責任。（余俊亮攝）

法比奧今季亦從中堅位置「釋放」，推前一格轉踢防守中場，甚至積極參與進攻，背負更多責任。他稱元朗最後一刻才完成組軍，選擇無多下只能起用年青球員，並坦言季前僅以護級為目標，因此球隊自去年7月便開操，望以勤補拙，誰知踢出意想不到的驚喜，「經過開季後，我發現這群年青人可大有作為，冠軍只是一步之遙，冀盼他們可把握機會，為自己未來美好的生涯寫下開引號，再在下季取得更高成就。」

跟前兩季比較，法比奧今季更多的是出任兩名中堅前一格的防中位置，但他很快便適應下來，續成球隊中流砥柱。（資料圖片/袁志浩攝）

既然選擇得離開，便想證明自己活得比過去好。 理文教練 曾昭達

倒戈命中註定 為名譽必需放下情感

「是敵與是友，各自也沒有自由」，既然倒戈是命中註定，達sir亦暫時放下私人情感，為名譽盡力打拚，「陪伴我奮鬥的人，近半都轉換了，對手更是前球會，但選擇得離開，便想證明自己活得比過去好，這心態令我更想贏。」法比奧則慶幸兩人能再度碰頭，證明雙方今季都下了苦功，「達sir為新東家努力，我會尊重他及這些前隊友，不過我亦會守護元朗，使出混身解數將冠軍帶回元朗。」

兩人老友鬼鬼，冠軍戰前互相「嗆聲」，法比奧率先「發炮」：「希望達sir高抬貴手，切勿安排特別部署去看管這位42歲的叔叔，不要為我過份操心！」

達sir隨即還擊，反問法比奧可否缺陣，「他無論踢前鋒、中場及後衛都很強，就算只是出現，都可為全隊帶來一股強勁的氣場，希望他到時不要表現得那麼厲害，或者可否不要出場吧，哈哈！」

他們不是最佳損友，而是最佳戰友。（余俊亮攝）

能夠尋找好對手不易，覓得好朋友亦很難，若兩者可同時遇上，確是幸運。

「多想一天，彼此都不追究，相邀再次喝酒」，達sir透露早已約定昔日戰友，在下周日舉行燒烤聚會，所以還是留待比賽完結後才「促膝把酒傾通宵」，周六好好享受場上時光，為球迷送上一場精彩的賽事吧。

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