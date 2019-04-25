【英超】阿仙奴不敵狼隊遭兩連敗　艾馬利：落敗並非一人責任

阿仙奴在今輪聯賽作客狼隊，在上半場卻遭狼隊攻入3球，結果聯賽兩連敗，再度錯過重返前四的機會。兵工廠半場3度失守，使阿仙奴的後防問題再次浮面，門將賓特尼奴更首當其衝。 狼隊在今季面對「Big 6」球隊的戰績並不失禮，主帥紐奴希望以第7位完成聯賽。

狼隊在今仗主場迎戰阿仙奴，即使兵工廠今仗控球率超過7成，結果狼隊的魯賓尼維斯﹑馬特杜靴迪及迪亞高祖達在上半場各入一球，結果阿仙奴以1：3不敵狼隊，聯賽兩連敗。阿仙奴今季的作客戰績繼續不濟，已錄得今季第7場作客敗仗，17場只獲22分，於英超廿隊中只列第9，與主場18戰44分相去甚遠。

賓特尼奴面對魯賓尼維斯的直射罰球亦欲救無從。（路透社）

迪亞高祖達臨完上半場前禁區內抽射，尼奴落地未能成功撲救。（路透社）

阿仙奴門將賓特尼奴間接導致今仗第2及第3球失球，尼奴出迎時希望打手槌解圍，卻被杜靴迪早著先機頂入。尼奴在第3個失球，落地慢使他未能清脆撲出迪亞高祖達的射門。

主帥艾馬利在賽後表示，不希望將落敗責任歸咎於單一球員上，並鼓勵球員盡快振作：「今場落敗已成大局，我並不希望談及單一球員的表現，因為落敗應該是全隊上下負起的責任。我認為球員需要盡快重拾信心，即使我們遭到兩連敗，但球隊在爭奪前四席位仍有優勢，所以我們必須專注在下輪聯賽。」

賓特尼奴的出迎時機略有偏差，使狼隊的杜靴迪有機可乘。（路透社）

另外，狼隊在主帥紐奴帶領下再取一勝後，現時已取得51分，自2009/10球季的伯明翰後，首支升班馬得分超過50大關。紐奴對球隊表現大為滿意，並希望球隊保持出色表現，力爭以第7位完成聯賽。

狼隊主帥紐奴希望球隊維持好表現，並以第7位完成聯賽。（路透社）

今場勝仗是狼隊自1979年後，首度在英格蘭頂級聯賽挫阿仙奴。狼隊今季兩循環戰兵工廠亦未嘗一敗，延續他們今季對「Big 6」球隊的佳績，他們至今11場對前六球隊，取得3勝4和4負，合共13分。狼隊在最後一輪聯賽迎戰利物浦，或許成為今季的「造王者」。值得一提是首循環狼隊主場以0︰2負利物浦。

英超前四及曼城/利物浦（按圖放大）

狼隊今季對前六球隊的戰績不俗，合共取得13分，在最後一輪對利物浦或許能夠影響大局。（路透社）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁