【A League】新帥科拿現身布里斯班　獅吼球員入乏力12碼告負

利物浦名宿科拿早前接任澳職A League球隊布里斯班獅吼主帥，但他將在今場後正式領軍。即將上任的新帥科拿觀戰下，迎戰阿德萊德聯，兩隊合演入球騷，結果以3：5不敵阿德萊德聯。獅吼球員包菲迪在主射12碼時，射入神奇12碼，亦是今仗焦點之一。

利物浦名宿科拿（Robbie Fowler）在2012年執教泰國的蒙通聯後，時隔7年後，再度執起教鞭，被委任為布里斯班獅吼領隊，並簽約兩季。暫列聯賽尾二的獅吼今仗繼續由暫代領隊戴倫戴維斯（Darren Davies）領軍，迎戰阿德萊德聯，而新帥科拿亦有現身成座上客，在布里斯班主場與一眾球迷見面，兩軍在今仗上演一場大手交易。

科拿時隔7年後，再度執起教鞭。（Getty Images）

即將上任的科拿亦有到場觀戰，不少球迷亦希望與他合照留念。（Getty Images）

作客的阿德萊德聯在4分鐘便先拔頭籌，但主隊在上半場後段連入兩球，雲素賀爾斯（Dylan Wenzel-Halls）及歷克迪亞高斯天奴（Nicholas D'Agostino）各建一功，半場前反超前2：1。

阿德萊德聯在下半場6分鐘再度扳和，主隊的包菲迪（Éric Bautheac）12碼一射入網，在61分鐘再度領先。阿德萊德聯及後再度發力，在71﹑75及85分鐘連續轟入3球，結果助球隊今仗反勝獅吼5：3。

阿德萊德聯作客布里斯班合演一仗入球騷，合轟8個入球。（Getty Images）

獅吼的包菲迪雖然射出一球軟弱無力的12碼，但同樣入網，助球隊一度領前。（Getty Images）

布里斯班獅吼球員包菲迪在61分鐘主射的12碼，他助跑後起腳時，不慎將皮球輕力一踢，但因為對方門將已向右邊撲救，皮球在正中間地波慢溜入網，不知道包菲迪是有心或無意。

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