【英冠】列斯聯無緣直接升班　維拉主帥讚比爾沙：體育精神的勝利

諾域治及錫菲聯在今輪英冠分別報捷，一同鎖定來季的英超資格；落後錫菲聯3分的列斯聯，在主場與阿士東維拉賽和1：1，篤定只能參加升班附加賽，爭奪來季的英超席位。另外，今仗的兩個入球相當具爭議性，亦成為討論焦點。

兩軍戰至下半場27分鐘出現爭議場面，維拉的莊拿芬高查（Jonathan Kodjia）在中圈內被對手侵犯倒地，列斯聯的球員取得控球權，不少維拉球員舉手示意，希望先踢出界處理球員傷勢。不過，列斯聯球員放慢腳步後改變主意，維拉不為意被基列治（Mateusz Klich）在左路殺入大位，右腳起腳破網開紀錄，令維拉一眾球員亦大感不滿，雙方的職球員在場邊亦有拗撬。維拉的安華艾加斯（Anwar El Ghazi）在混亂中領紅被逐離場，兩軍在場上擾攘數分鐘後，才稍為平息。

莊拿芬高查在中圈倒地，但列斯聯球員未有理會，更因此入球領先。（路透社）

雙方擾攘多時，兩軍主帥比爾沙與史密夫溝通後，列斯聯主帥比爾沙決定讓維拉扳平，並指示球員不要防守。列斯聯的的邦圖斯贊臣（Pontus Jansson）明顯不認同球隊做法，嘗試妨礙對手的進攻，最後無阻艾度馬（Albert Adomah）攻入空門，結果雙方打成1：1平手。

安華艾加斯在擾攘當中，攻擊列斯聯球員，被球證出示紅牌被逐。（路透社）

列斯聯今仗再度失分，連績3場未嘗勝果，未能阻止後來居上的錫菲聯取得直接升班資格，列斯聯只能以83分列第3位，需要參加升班附加賽爭奪來季的英超席位。阿士東維拉保持聯賽12場不敗之勢，很大機會以第5位完成聯賽，或有機會與列斯聯在升班附加賽再次一較高下。維拉主帥史密夫在賽後盛讚比爾沙的決定，並指是「體育精神的勝利」。

兩軍主帥討論後，列斯聯的比爾沙決定讓維拉追回一球。（路透社）

兩個爭議入球片段：

The most controversial goal of the season, bar NONE! 😲



Leeds United score whilst Aston Villa's Jonathan Kodjia is down injured ￼🤕

A mass brawl kicks off! 👊

Anwar El Ghazi gets sent off 🔴 pic.twitter.com/BHbLhr2uGb — Soccer AM (@SoccerAM) April 28, 2019

The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲



Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯

￼ pic.twitter.com/hzoiH4oRBR — Soccer AM (@SoccerAM) April 28, 2019

至於英冠榜首的諾域治在今輪聯賽以2：1力克布力般流浪，鎖定升班資格，只要在下仗不敗的話，便可以英冠盟主身份，自2015/16球季降班後重返英超；次席的錫菲聯以兩球淨勝葉士域治，隨着列斯聯未能全取3分，亦肯定可在來季轉戰英超。

錫菲聯與諾域治在今輪分別報捷，攜手確保來季的直接升班資格。（路透社）

錫菲聯與諾域治在今輪分別報捷，攜手確保來季的直接升班資格。（Getty Images）

英超爭冠最後直路：

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁