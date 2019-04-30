【英冠】北愛升班專家助錫菲聯再戰英超　入選英冠最佳陣容獲肯定

錫菲聯在今輪英冠聯賽兩球淨勝葉士域治，鎖定來季直接升上英超的資格，時隔12年再戰英格蘭頂級別聯賽。錫菲聯的中場球員奧利華洛活特（Oliver Norwood）或成球隊升班的重要棋子，因為他已經連續三季助不同英冠球會升上英超，但他至今未曾在英超賽場上亮相。

洛活特是曼聯的青訓產品，他在2009年與紅魔簽下一紙職業合約，開始其職業球員生涯。他在效力曼聯期間，不斷外借至低組別球會，但未曾為曼聯出戰任何一隊賽事，洛活特便毅然離開紅魔，轉投當時英冠的哈特斯菲，及後亦曾效力雷丁﹑白禮頓等數支英冠球會。

洛活特分別效力白禮頓及富咸時，曾協助球隊升上英超，但他本人至今仍未嘗英超出戰。（Getty Images）

洛活特分別效力白禮頓及富咸時，亦曾協助球隊升上英超。（Getty Images）

洛活特2016年加盟白禮頓後，在當季取得不少上陣機會，當時白禮頓以英冠盟主身份升上英超，洛活特未有隨隊升班，而他被外借至富咸。洛活特在下半季未有太多上陣機會，但富咸在下半季從後趕上，結果以第3位完成，更在附加賽取得英超資格。

28歲的洛活特在今季再度被白禮頓外借至錫菲聯，其後被錫菲聯買斷，他成為球隊主力，更曾以隊長身份領軍，並貢獻3個入球及9個助攻，是球隊今季的升班功臣之一。洛活特今季的出色表現，入選為英冠年度最佳11人，是對他的一大肯定。

洛活特今季先以外借加盟錫菲聯，及後被球隊買斷，更以隊長身份領軍出戰。（Getty Images）

洛活特今季的出色表現，被賽會選為今季最佳11人。（Instagram截圖）

洛活特連續三季為所效球隊取得升班資格，他在個人Instagram上載一張照片高舉3隻手指，寓意連續三季協助球隊升班。不過，他至今一直未在英超亮相，錫菲聯在今輪確定取得來季的英超席位，該名北愛爾蘭代表終於有機會來季首度亮相英超。

本周歐聯及英超直播賽程（按圖放大）

洛活特亦是北愛爾蘭國腳，多次為國家隊上陣。（Getty Images）

洛活特高舉3隻手指，示意連續3季助球隊取得英超資格。（Instagram截圖）

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