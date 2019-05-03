【歐霸】拿卡錫迪率阿仙奴谷底反彈　艾馬利籲球員勿掉以輕心

「倫敦雙雄」分途出擊歐霸4強，阿仙奴在主場憑兩位箭頭攻入3球，以3：1反勝華倫西亞先拔頭籌；作客法蘭克福的車路士，則以1：1賽和對手，將歐霸連續不敗場數增至16場。

阿仙奴在經歷聯賽3連敗後，今仗誓要在歐霸賽場重新振作，但作客的華倫西亞在早段給予兵工廠不少壓力，更在11分鐘先開紀錄，洛迪高摩連奴接應角球頭槌二傳，門前的莫達迪亞卡拜頂入。

阿仙奴隨即反撲，法國前鋒拿卡錫迪首先接應拍檔奧巴美揚的橫傳，輕鬆送入空門，在18分鐘扳平。其後，格列沙加左路傳中，拿卡錫迪擺脫對方守衛，衝前一頂，雖然華倫西亞門將尼圖將皮球拍出龍門，但已過白界線，拿卡錫迪在6分鐘內連建兩功，令阿仙奴在25分鐘便反超前2：1。

華倫西亞憑一個角球攻勢先開紀錄，亦為球隊取得重要的作客入球。（路透社）

拿卡錫迪在上半場連入兩球，6分鐘內助阿仙奴反超前。（路透社）

拿卡錫迪在下半場曾有機會連中三元，可惜近射被尼圖擋出，在完場前阿仙奴終再度攻破客軍的大門，奧巴美揚門前接應哥拉辛拿斯的傳中，第一時間抽射入網，奠定3：1勝局，終止球隊近日的頹勢。

拿卡錫迪在下半場的近射未能得手，錯失連中三元的機會。（路透社）

奧巴美揚完場前的入球，助球隊奠定勝局。（路透社）

+ 4 + 3 + 2

人稱「歐霸專家」的阿仙奴主帥艾馬利，力圖在執教生涯第4次高舉歐霸獎盃，同時為球隊鎖定來季的歐聯席位。艾馬利賽後表示滿意球隊今仗表現，「我們在賽前知道今仗不易應付，球隊上下亦努力保住一個失球，加上奧巴美揚在完場前的入球更為重要，但下回合作客華倫西亞必定是一場硬仗，兩軍晉級機會仍然均等，我們並不能因有兩球優勢而掉以輕心。」

今仗梅開二度的箭頭拿卡錫迪表示，打入歐霸決賽對他及球隊而言同樣具意義，「我們在今仗盡力取得入球，我亦未能好好把握所有機會，幸好奧巴美揚完場前入球。如果我們能夠躋身決賽，對全隊上下而言，亦是一件特別的事。」

艾馬利希望球隊不要因領先兩球而在下回合掉以輕心。（路透社）

阿仙奴在聯賽3連敗後，終於在今仗「止血」，擊敗華倫西亞。（路透社）

另一邊廂，同市球隊車路士作客德國的法蘭克福，主力夏薩特先列後備。主隊的當紅射手盧卡祖域在上半場23分鐘頭槌建功，攻入在今年歐霸的第9個入球，先開紀錄。不過，車路士的柏度在禁區內快射得手，完上半場前扳成平手，雙方在下半場未能改寫紀錄，握手言和，車路士在歐霸的跨季不敗走勢延長至16場。

今季表現大勇的盧卡祖域在今仗先拔頭籌，惜及後未能保住勝果。（路透社）

車路士的柏度在完上半場前禁區內建功，為球隊力保歐霸不敗走勢。（路透社）

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