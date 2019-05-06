【英超】曼城為登榜首誓取李斯特城　哥迪奧拿向利物浦送高帽

曼城假如在周二凌晨3時主場擊敗李斯特城，即可力壓利物浦重返榜首，加上在最後一輪賽事只要擊敗白禮頓即可衛冕英超。曼城主帥哥迪奧拿自言英超是他執教以來最難的聯賽，又指利物浦是兩支最強對手之一。

曼城VS李斯特城（近6次對賽曼城4勝1和1負）

近12場英超全勝的曼城於英超36戰92分排第二，只以2分落後多踢一場的利物浦，只要今場擊敗李斯特城，距離英超衛冕只有兩步。即使迪布尼及巴禾缺陣，費蘭甸奴及文迪有機會未能趕及傷癒，前鋒阿古路態勇，加上貝拿度施華、史達寧全季輸出穩定，有機會報卻首循環1︰2負李斯特城之仇。

哥迪奧拿讚高普執教的利物浦，是他執教以來兩支最強對手之一。（資料圖片）

英超神射手前5（按圖放大）

曼城主帥哥迪奧拿曾於西甲、德甲贏得聯賽，但他眼中英超才是最有競爭力的︰「英超是我任教練以來最難踢的聯賽，以對手的質素而言絕對是。身在英超感覺很好，只有一隊可以拎獎盃帶回家，其他只能空手而回。去季曼城100分，現在曼城仍有兩場未踢已取得92分，（連續兩屆高分）是我任教以來最滿足的。這是我其中一個最大成就。」哥帥亦向利物浦大派高帽，稱利物浦實力強橫︰「教練生涯對過不少出色對手，其中兩支令我有WOW的感覺，第一支是安歷基執教的巴塞，美斯、蘇亞雷斯及尼馬在陣；另一隊就是現時這支利物浦。」

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曼城今季曾以7分落後利物浦，哥帥指全隊不放棄才達到這分數，令他感動不已︰「我想不到去季100分後，今季可以有如此高分，畢竟人類總會在此情況下放鬆。我為球員、球會、職員而自豪。」只要曼城封王，上陣時間達60%或以上的球員便可獲全額獎金，若未達標如迪布尼就可根據合約獲大約75萬鎊，估計曼城捧盃獎金為1500萬鎊。