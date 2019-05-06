【英超】藍斯感動告別阿仙奴球迷　「最後一次現身主場難免激動」

效力阿仙奴11年的威爾斯中場艾朗藍斯，將在來季轉投意甲的祖雲達斯，他在早前歐霸8強次回合時受傷收咧，無緣再披兵工廠球衣上陣。阿仙奴在今季最後一場主場賽事戰白禮頓，藍斯以文裝一道現身酋長球場，最後一次以阿仙奴球員身份於主場與兵工廠球迷見面，他亦不禁流下男兒淚。

艾朗藍斯雖然已確定離隊轉投祖雲達斯，他在今季依然盡力比賽，為阿仙奴爭取佳績，深受一眾「廠迷」愛戴，有球迷更掛起「艾朗藍斯是威爾斯的驕傲」的橫額，向他致敬。他因傷缺陣今季最後一場主場賽事，只能以座上客身份現身，阿仙奴終被作客的白禮頓追平1：1，今季打入前四機會渺茫。

阿仙奴球迷在看台掛上「藍斯是威爾斯驕傲」的橫額，向藍斯致意。（路透社）

藍斯現身酋長球場大受感動（按圖放大）

艾朗藍斯接過紀念品後，接受在場球員及球迷的掌聲，不禁一時感觸落淚。（路透社）

阿仙奴在完場後為幾位來季離隊的球員舉行歡送儀式，除了艾朗藍斯外，還有退役在即的施治及完約離隊的韋碧克。當藍斯上前接過球隊贈送的紀念品後，在場的球員及球迷均以掌聲向他致意，藍斯大為動容，不禁流下男兒淚。

阿仙奴又在官方Instagram上載藍斯的短片，寫道：「11年時光、369次上陣、64個入球、62次助攻，那些在溫布萊的致勝入球，由傷患回來再與我們一起，對於你所有的貢獻，我們只想說一句…多謝。」藍斯亦在Instagram轉載，並感謝球會為他做的一切。

阿仙奴在Instagram上再次向藍斯多年的貢獻致謝。（Instagram截圖）

該名28歲的威爾斯中場球員接受阿仙奴官方網站訪問，表示最後一次以阿仙奴球員身份現身主場，是相當激動的一天，並再一次向職球員及球迷道謝，「我在阿仙奴經歷11個年頭，與球會有相當深厚的情誼。兵工廠給予很多機會，使我變得更成熟，如今已是最後一次以球員身份在酋長球場亮相，難免有不少情緒。在阿仙奴效力多年來，我認識到很多出色的球員，結交很多好朋友，以及雲格的賞識，使我在阿仙奴的日子更有意義。另外，我必須要鳴謝球迷多年支持，不論在我的高與低，他們也陪伴在側。」

今季後退役的施治，以後備門將身份最後一次亮相酋長球場。（路透社）