【英超】麥湯米尼賽後獨坐後備席　評述員：他看似深受打擊

曼聯在上輪聯賽作客哈特斯菲賽和1：1，來季的歐聯資格正式夢碎，令不少球迷失望。當地電視台賽後在哈特斯菲主場進行直播時，拍攝到該仗取得入球的曼聯新星麥湯米尼，賽後獨自坐在球場的後備席廂，評述員更指他像大受打擊。

曼聯最近的頹勢未止，在聯賽連續4場不勝，將原有機會爭取的歐聯席位拱手相讓，在最近一仗面對榜末的哈特斯菲，亦未能全取3分。主帥蘇斯克查派出麥湯米尼任正選，更在今仗再度交出入球，攻入個人第2個英超入球，但最後未能協助球隊取勝。

曼聯今仗未竟全功，確定來季無緣歐聯，不少曼聯球迷亦難掩失望之情。曼聯不少球員落場的態度被人詬病，但麥湯米尼正正相反，全場不斷奔走，為球隊注入不少活力。

雖然麥湯米尼在今仗取得入球，可惜亦未能助球隊擊敗哈特斯菲。（Getty Images）

曼聯自4月至今，多仗作客賽事僅取兩個入球，兩球同樣來自麥湯米尼。（Getty Images）

當地電視台在哈特斯菲主場進行賽後直播，拍攝到麥湯米尼穿上一道文裝，獨自一人坐在球場的後備席廂。

在場的評述員形容麥湯米尼，未知他是疲累抑或失望地坐在後備席，今場和波使他頗為傷心。雖然未知是否屬實，但當這片段在Twitter流傳後，不少曼聯球迷對網上指他是盡心盡力為球隊好的球員。

麥湯米尼戰畢與哈特斯菲一仗後，逕自坐在後備席上。（影片截圖）

Scott McTominay sat alone in the dugout after the game. He looks absolutely devastated. He can walk out of that stadium with his head held high. Keep fighting for the badge @mctominay10! We need players who care and you care!



🎥 @stadiumastro pic.twitter.com/h6Ywwx0pJ6 — United Xtra (@utdxtra) May 6, 2019

不少曼聯球迷在網上大讚麥湯米尼對球隊相當「上心」。（Twitter截圖）

麥湯米尼今季開始分別受兩位主帥摩連奴及蘇斯克查重用，在不少大戰亦對他委以重任，3仗歐聯對巴黎聖日耳門及巴塞亦悉數上陣。

曼聯在4月至今於聯賽只取得兩個作客入球，同樣由該名22歲的蘇格蘭球員射入，而他亦被選為曼聯4月的最佳球員，付出備受球會肯定。麥湯米尼今季表現嶄露頭角，來季相信會有更多上陣機會。

麥湯米尼深受兩任主帥重用，在不少大戰中亦對他委以重任。（Getty Images）

麥湯米尼在作客狼隊時亦有入球，可惜球隊同樣告負。（Getty Images）

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