【英超】麥湯米尼賽後獨坐後備席　評述員：他看似深受打擊

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曼聯在上輪聯賽作客哈特斯菲賽和1：1，來季的歐聯資格正式夢碎，令不少球迷失望。當地電視台賽後在哈特斯菲主場進行直播時，拍攝到該仗取得入球的曼聯新星麥湯米尼，賽後獨自坐在球場的後備席廂，評述員更指他像大受打擊。

曼聯最近的頹勢未止，在聯賽連續4場不勝，將原有機會爭取的歐聯席位拱手相讓，在最近一仗面對榜末的哈特斯菲，亦未能全取3分。主帥蘇斯克查派出麥湯米尼任正選，更在今仗再度交出入球，攻入個人第2個英超入球，但最後未能協助球隊取勝。

曼聯今仗未竟全功，確定來季無緣歐聯，不少曼聯球迷亦難掩失望之情。曼聯不少球員落場的態度被人詬病，但麥湯米尼正正相反，全場不斷奔走，為球隊注入不少活力。

雖然麥湯米尼在今仗取得入球，可惜亦未能助球隊擊敗哈特斯菲。（Getty Images）

曼聯自4月至今，多仗作客賽事僅取兩個入球，兩球同樣來自麥湯米尼。（Getty Images）

當地電視台在哈特斯菲主場進行賽後直播，拍攝到麥湯米尼穿上一道文裝，獨自一人坐在球場的後備席廂。

在場的評述員形容麥湯米尼，未知他是疲累抑或失望地坐在後備席，今場和波使他頗為傷心。雖然未知是否屬實，但當這片段在Twitter流傳後，不少曼聯球迷對網上指他是盡心盡力為球隊好的球員。

麥湯米尼戰畢與哈特斯菲一仗後，逕自坐在後備席上。（影片截圖）

不少曼聯球迷在網上大讚麥湯米尼對球隊相當「上心」。（Twitter截圖）

麥湯米尼今季開始分別受兩位主帥摩連奴及蘇斯克查重用，在不少大戰亦對他委以重任，3仗歐聯對巴黎聖日耳門及巴塞亦悉數上陣。

曼聯在4月至今於聯賽只取得兩個作客入球，同樣由該名22歲的蘇格蘭球員射入，而他亦被選為曼聯4月的最佳球員，付出備受球會肯定。麥湯米尼今季表現嶄露頭角，來季相信會有更多上陣機會。

麥湯米尼深受兩任主帥重用，在不少大戰中亦對他委以重任。（Getty Images）

麥湯米尼在作客狼隊時亦有入球，可惜球隊同樣告負。（Getty Images）

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