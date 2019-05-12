【英冠附加賽】列斯聯作客挫打比郡　維拉首回合反勝西布朗

阿士東維拉在去年與英超僅一步之遙，今季再戰英冠附加賽，4強首回合反勝末段10人應戰的西布朗，先拔頭籌。至於列斯聯作客以1︰0挫打比郡，當中打比郡曾獲12碼但球證接受旁證意見而推翻判決。

英冠以83分排第3的列斯聯，今季兩次聯賽交手雙殺打比郡，今場於附加賽首回合作客同樣取勝。55分鐘基馬胡菲接應積夏里遜傳中，遠柱射入個人今季第15球。

打比郡於76分鐘曾獲判12碼但得而復失，回防的積夏里遜落地攔截時，與打比郡的積頓保利接觸，雙方一同倒地。球證Eddie Smart第一時間判12碼，但旁證Craig Pawson給予意見後，Eddie Smart改判列斯聯的積夏里遜被侵犯，收回12碼之令。最終列斯聯在首回合以1球取勝，次回合於香港時間5月16日凌晨上演。

基馬胡菲射入今季第15球，助列斯聯於首回合領前。（路透社）

打比郡0︰1列斯聯圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

林柏特指賽後球證沒有解釋收回12碼的原因︰「球證的決定不可思議，可能他受列斯聯球員影響，這很正常，然而球證需要有堅定的信念。」那接觸是否足以形成12碼？林柏特回應指︰「我不認為是12碼，但不喜歡判了12碼後又推翻這決定。」

維拉在去季打入英冠附加賽決賽不敵富咸，今季捲土重來，聯賽末段走勢凌厲，曾創下10連勝的佳績，使他們最後以英冠第5位完成賽事，連續兩季躋身英冠附加賽，爭奪來季最後一個英超席位。

維拉在4強迎戰第4位的西布朗，首回合率先在主場出戰，但卻因後防失誤而失守，格連韋倫（Glenn Whelan）的回傳乏力，西布朗的杜韋加爾（Dwight Gayle）把握機會，搶去皮球後長驅直進，禁區外抽射入網在16分鐘先開紀錄，但西布朗一直未能拉開領先優勢，埋下被反勝的伏線。

杜韋加爾（右一）把握維拉回傳失誤，在上半場先開紀錄。（路透社）

主場出擊的維拉在下半場終於找到機會扳平，基亞利殊（Jack Grealish）助攻予禁區外無人看管的侯利漢尼（Conor Hourihane）撞射破網，西布朗門將只好目送皮球入網，在75分鐘追成1：1平手。

維拉及後乘勝追擊，效力西布朗的阿仙奴舊將基比斯（Kieran Gibbs）禁區內「犯天條」，維拉的譚美阿巴謙12碼一射中鵠，在79分鐘再下一城，4分鐘內連入兩球。西布朗入球功臣加爾在末段兩黃一紅被逐，對戰局亦未有影響，結果維拉以2：1反勝西布朗，首回合旗開得勝。