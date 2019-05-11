【甲一排球】盧幹庭3蛋贈南華　寧逸挫力臻聯賽開齋

甲一男排賽事今日繼續上演第二輪激戰，首場有盧幹庭硬撼上周擊敗寧逸的南華。惟南華未能再下一城，以局數0：3大敗；其後登場的寧逸則以3：1挫力臻。

盧幹庭今仗士氣非常高昂，以直落3局25：21、27：25及26：24擊敗傳統勁旅南華。賽後盧幹庭主攻手蘇浚軒指，勝果基於團隊間互相信任，「例如我打得不順的時候，文駿軒會補上」。他又坦言，賽前預計是次為5局賽，但隊友發揮及配合都比想像中好，大家之間都有共識，在避開大槌或集中攔網等發揮賽前部署，成為致勝關鍵。

盧幹庭今仗士氣高昂，加上賽前部署成功，使他們直落三局擊敗南華。（甘琬湄攝）

盧幹庭下輪將面對去屆亞軍仁濟，蘇浚軒表示會平常心面對，以享受比賽為重，「盧幹庭打的是『兄弟波』，成績固然重要，但球員間的bonding是我們最想追求」。

雖然成績重要，但盧幹庭的主攻手蘇浚軒表示維持隊友之間的感情同樣重要。（甘琬湄攝）

盧幹庭下仗將硬撼另一勁旅仁濟。（甘琬湄攝）

另一場由寧逸面對力臻，前者甫開局多次在網前得分，惟後段未能保持優勢，力臻以26：24先取一局。次局寧逸明顯適應了力臻的打法，中段已大比數領先，其後頻頻攻擊對手網前，以25：18扳平局數1：1。

寧逸雖然一度被力臻追成1：1平手，但最終仍以3：1擊敗對手。（甘琬湄攝）

力臻第3局的網前活動更為主動，一直追貼寧逸至15：17，惟寧逸大槌林思朗及林駿汶多次以斜線攻擊得手，以25：18再贏一局。寧逸第4局繼續領先，力臻一度追平13：13，但寧逸後段先後打觸手出界，林駿汶亦數次攻擊後排得分，球隊以25：18取得第4局，以局數3：1擊敗力臻。

寧逸大槌手林駿汶表示球隊發揮水準，是致勝關鍵。（甘琬湄攝）

寧逸主大槌手林駿汶賽後示，球隊今仗如期發揮，表現穩定。他亦直言首局的確未有站穩陣腳，入局較力臻慢，但能從中找到不足：「首局發球及接發球都不太穩定，第二局開始接發球都有改善，大部分發球均能順利交給二傳手，因而配合到戰術。」林駿汶又指今場除了進攻有明顯優勢，防守方面亦多次造出有效攔網，堵截到對方的進攻。寧逸下一輪賽事將面對衛冕的龍隊，林駿汶直言不會不會有太大壓力，期望能保持正常水準。