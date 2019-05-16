【曼聯】普巴赴回教聖城麥加朝聖：「永不忘記生命中重要的事情」

英超巨人曼聯在一個令人失望的球季過後，換血勢在必行，正當外間關心一眾球員的去留，尤其是多次向皇馬拋媚眼的中場主力普巴下季何去何從的時候，這位法國球星的度假地點令人意想不到：回教聖城麥加（Mecca）。

普巴在Instagram上載一張與友人穿上回教傳統服飾的照片，背景是麥加的大清真寺。他留言說：「永不忘記生命中重要的事情。」

球員放暑假，多數選擇與家人到陽光與海灘的度假熱點輕鬆一下，普巴卻再次選擇回到麥加。這不是他首次踏足穆斯林聖城，過去兩個球季過後，他均曾到麥加朝聖。

球季完結，曼聯球星普巴在麥加大清真寺出現。（Instagram@Paul Pogba）

普巴今季的表現和態度受到不少曼聯球迷批評。（Getty Images）

今季英超煞科戰，曼聯在奧脫福主場0：2不敵已降班的卡迪夫城，紅魔球員的表現和態度受盡千夫所指，身為主力的普巴由於曾與前領隊摩連奴鬧不和，加上主動表示對皇馬的仰慕並屢次傳出希望離隊的消息，自然首當其衝。對卡迪夫城一戰賽後，普巴沒有即時離場，反而留在球場打算接受球迷掌聲，怎料有球迷忍不住爆粗狂鬧普巴：「走開，你是他媽的垃圾」，令他相當無奈。

信仰可以提升一個人的修養，普巴受獨力將他們三兄弟養育成人的母親莫利巴（Yeo Moriba）影響，信奉伊斯蘭教。

他們一家住在巴黎一個屋邨，虔誠的莫利巴令兒子們遠離毒品和罪行，普巴說過媽媽對他影響至深。但願信仰和普巴母親，可繼續啟發這位天才球星，讓球迷在新球季可以看到最優秀一面的保羅普巴。

2014年普巴在杜拜穿上穆斯林傳統服飾。（網上圖片）