【荷甲】阿積士慶祝大會10萬人參加　球員齊穿34號球衣紀念前隊友

贏得荷甲及荷蘭盃雙料冠軍的阿積士，昨日在阿姆斯特丹舉行盛大的慶祝活動，逾10萬人參加。全體阿積士球員穿上34號球衣，除了慶祝球會史上第34個荷甲錦標外，還紀念兩年前因腦部受損而結束足球生涯的前隊友艾迪克諾尼。

阿積士雖然在歐聯4強不敵熱刺出局，但他們重奪荷蘭盃及荷甲錦標，成為國內雙冠王，今季絕對是個成功的球季。這是阿積士5年來首奪聯賽冠軍，也是他們9年來首勝荷蘭盃。他們昨日（5月16日）在阿姆斯特丹舉行盛大的慶祝會，全體職球員穿上34號球衣上台，除了慶祝球會第34個荷甲錦標外，還向前隊友艾迪克諾尼致敬。

阿積士球員沒有忘記兩年前因腦部永久受損而退役的前隊友艾迪克諾尼。（視覺中國）

艾迪克諾尼兩年前代表阿積士出戰季前賽對雲達不來梅，在比賽期間突然暈倒，經直升機送院救治，儘管沒有生命危險，但腦部永久性受損，無奈地結束足球生涯。他當年身披34號球衣，正是他渴望為球隊贏第34座荷蘭錦標，今季他的一班好兄弟幫他完成目標。

雖然艾迪克諾尼未能親自上台，但球會邀請了他的父親及兄弟，捧住荷甲及荷蘭盃獎座上台，以示球會對艾迪克諾尼的支持。主帥坦哈格（Erik ten Hag）在贏得荷甲冠軍後說：「所有球員都像他的家人，那件事都對大家很大打擊。」後衛戴利白蘭特亦說：「很多隊友都曾經跟他並肩作戰，我們為他贏得球會的第34個荷甲冠軍，這是額外的喜悅。」阿積士也在社交網站上留言，表示這個冠軍也屬於艾迪克諾尼。

This one is for you. ♥#nummer34 #StayStrongAppie pic.twitter.com/xg2XUQCilq — AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) 2019年5月15日

阿積士的慶祝大會萬人空巷。（視覺中國）

除了前隊友艾迪克諾尼外，阿積士還想將冠軍送給在天上的傳奇告魯夫。隊長馬菲斯迪歷特在台上說：「我們證明給所有人看，阿積士可以踢出進攻足球。我們還給天上的那個偉大人物（告魯夫）看到，他喜歡看又期望我們踢出的足球。我們一起做到了。」

慶祝會上有幕花絮，阿積士行政總裁雲達沙邀請市長講話，他跟迪歷特站在左右。此時，有台上球迷向市長擲出一罐啤酒，雲達沙雖有反應，但不及年輕人迪歷特快，他及時接住，之後擲回台下。

迪歷特接啤酒片段：

阿積士慶祝大會精華：

阿積士的慶祝大會群情洶湧，吸引到超過10萬人走上街頭參與。當地警方亦在社交網站呼籲，叫大家不要再湧去會場，因為場地已經爆滿。凡高博物館及阿姆斯特丹市立博物館亦因此暫時關閉，有3間附近的中學要更改考試地點，因為慶祝大會噪音太大，影響考試。

另外，外界十分關心阿積士球員的去向，防中法蘭基迪莊已落實加盟巴塞隆拿，而中堅迪歷特受巴塞隆拿、曼聯及曼城等勁旅垂青，則表示仍未有決定。中場雲迪碧克亦得到熱刺、拜仁慕尼黑及多蒙特等青睞，但有報道指阿積士打算留人，會向他開出新約。

法蘭基迪莊（左）落實離隊，雲迪碧克（右）亦成為豪門獵物。（視覺中國）