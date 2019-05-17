【荷甲】泰迪治重返荷甲大放異彩　成阿積士進攻泉源助奪雙冠

說起今季戰績彪炳的阿積士，必然想起隊長馬菲斯迪歷特及法蘭基迪莊兩位新星，但陣中具經驗的亨特拉爾﹑白蘭特及杜辛泰迪治同樣功不可沒。 曾效力修咸頓的杜辛泰迪治，今季在各大賽事攻入38球，成為球隊的首席射手，絕對是阿積士今季取得佳績的功臣。

現年30歲的杜辛泰迪治（Dusan Tadic）在2010年登陸荷甲，效力格羅寧根，在首個球季便在聯賽交出7個入球及18個助攻，表現絕不失禮。該名塞爾維亞球員在2012年轉投川迪，並連續兩個球季貢獻超過10個入球及助攻，使他被修咸頓賞識，首度轉戰英超，在修咸頓經歷4個球季後，去年夏天轉投荷蘭勁旅阿積士，重投荷甲懷抱。

杜辛泰迪治今季重返荷甲，更有機會代表阿積士出戰歐聯。（Getty Images）

杜辛泰迪治多年效力球會（按圖放大）

踏入而立之年，泰迪治返回荷蘭，表現更上一層樓。泰迪治首季加盟阿積士，前線伙拍薛耶治﹑小將雲迪碧克及經驗老到的亨特拉爾，為球隊提供強大的進攻火力。

該名塞爾維亞球員在今季已成為球隊首席射手，在各大賽事攻入38球，其中28球來自聯賽，亦交出24個助攻，直接參與合共62個阿積士的入球。泰迪治的38個入球，使他僅次於美斯的44球，成為今季歐洲入球第2多的球員。

泰迪治（右）與亨特拉爾合組的前線，今季合共攻入61球。（Getty Images）

泰迪治在今季表現突出，是球隊今季取得佳績的功臣之一。（Getty Images）

阿積士今季奪得本土「雙冠王」，加上歐聯神奇地打入4強，杜辛泰迪治對球隊貢獻良多。阿積士在歐聯16強次回合作客反勝皇馬一仗更令人津津樂道，而泰迪治在該仗貢獻1個入球及2個助攻，替皇馬後防製造不少麻煩，多次以技術扭過皇馬球員，其中以「施丹轉身」避過卡斯米路後，傳送致命直線予大衛拿尼斯建功，使不少球迷留下深刻印象。

泰迪治在作客戰皇馬的一仗表現神勇，成為他今季的代表作。（Getty Images）

阿積士主帥坦哈格（Erik ten Hag）指泰迪治的實力使對手畏懼，並盛讚此子今季的表現，「若果我是敵方球隊的主帥，泰迪治必然是心腹大患，他的能力使對手相當擔心。泰迪治今季表現超卓，他極具效率的表現對球隊相當重要，我相信體育總監奧華馬斯會把泰迪治留下來。」

泰迪治在聯賽煞科戰對迪加史卓普亦梅開二度。（Getty Images）