【足球】卡斯拿斯IG發文報平安　未知能否再戰綠茵場

卡斯拿斯在訓練期間突然心臟病發暈倒，這個消息使不少球迷大表憂心。卡斯拿斯送院後隨即接受手術，他在手術後情況穩定，他與妻子在個人社交網站上「報平安」。

早前剛與波圖簽下一紙「1+1」的合約，有望為該支葡萄牙勁旅效力至40歲，但他在當地周三訓練時，突然心臟病發，而他隨即被送院治療。卡斯拿斯在接受手術後情況已經大有好轉，已可與醫護人員溝通，而他所屬球會波圖方面亦隨即發聲明，交代事件，但未知卡斯拿斯往後能否再度征戰球場。

卡斯拿斯在今季依然是球隊的必然正選，為波圖把守最後一關。（路透社）

卡斯拿斯早前與波圖續約，有望戰至40歲，但現時因病未知能否重返球場。（資料圖片）

卡斯拿斯在接受手術後已經清醒，並在個人Instagram中發文「報平安」，「十分感激一眾對我關心的人，雖然經歷如此巨大的恐慌，但我一切手術及治療後，就如病前一樣，一切亦有掌握之中。」

卡斯拿斯的妻子Sara Carbonero亦在Instagram中發文，經歷過今次後，令她知道要珍惜眼前人，「幸運的是在一切恐慌後，他的身體完好無缺，十分感謝各位的關心。早前有位好朋友跟我談及，生命不時會以特別方式提醒大家珍惜身邊人，所以要為每一刻活著而感恩。」

卡斯拿斯在Instagram發文，向一眾擔心他的球迷「報平安」。（Instagram截圖）

卡斯拿斯妻子在個人Instagram中與丈夫繫手合照。（Instagram截圖）

該名前皇馬門將心臟病發的消息轟動球圈，而當年的死敵巴塞隆拿亦有在社交網站上祝福「聖卡斯」。巴塞靈魂人物美斯在戰畢利物浦的歐聯賽事後，在個人Instagram上發文慶祝勝仗外，亦特意祝福卡斯拿斯，希望他早日康復。

卡斯拿斯當年的宿敵巴塞隆拿，亦在Twitter上發文祝福卡斯拿斯。（Twitter截圖）

美斯在戰畢歐聯首回合後，亦有在Instagram祝願老對手早日康復。（Instagram截圖）

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