【葡超】卡斯拿斯復出無期　波圖主席：計劃尋找門將

波圖門將卡斯拿斯早前在訓練時心臟病發，雖然在醫院接受治療後，已復原出院，但醫生亦不建議他重返賽場。波圖主席達哥斯達（Jorge Nuno Pinto da Costa）接受葡萄牙傳媒訪問時，表示球會正在尋找卡斯拿斯的接班人，「聖卡斯」或許就此退役。

本月20日將滿38歲的前西班牙國家隊門將卡斯拿斯（Iker Casillas），在本月初訓練時突然心臟病發，幸好及時送院接受治理，「聖卡斯」在接受手術並休養數日後，便在妻子陪同下離開醫院。卡斯拿斯表示自己需要數周至數月時間休養，坦言未知身體狀況會有什麼變化，降低他重返綠茵場的機會。

卡斯拿斯早前在妻子的陪同下步出醫院。（視覺中國）

卡斯拿斯雖然出院，但未知心臟病對身體有何影響。（視覺中國）

卡斯拿斯在今年3月與波圖續約，有望為該支葡萄牙傳統球會把關至40歲，但因突然的身體變化，或使波圖原本的計劃有變。

波圖主席達哥斯達早前接受葡萄牙報章《O Jogo》的訪問，指球隊有計劃尋找卡斯拿斯的替身，「我們原本與卡斯拿斯續約，未來兩季門將的位置原先沒有任何問題，但直至卡斯拿斯突然心臟病發，這對我們來季的組軍有所變動。我們或許需要尋找另一門將取代卡斯拿斯的位置，球隊內部亦為此作討論。」有傳波圖對皇馬門將基羅拿華斯有興趣，施丹已告知這哥斯達黎加國腳，高圖爾斯是來季首選，拿華斯絕對有機會投波圖。

即使卡斯拿斯年屆37，今季依然是波圖的必然正選。（Getty Images）

波圖與卡斯拿斯續約後，但因身體問題使球隊的部署添變數。（Getty Images）

卡斯拿斯以現時的情況，醫療團隊並不建議他回歸賽場，更指他或許將承受生命危險出賽，所以「聖卡斯」或因此高舉球靴，結束21年的職業生涯。

卡斯拿斯在效力皇馬期間，為球隊贏得大小錦標，盡攬西甲﹑歐聯及西班牙盃等殊榮。他亦為西班牙國家隊的「黃金時期」把關，2008至12年間連奪世界盃及歐洲國家盃的獎盃。卡斯拿斯在球會及國家隊亦贏得各項殊榮，相信退役亦無憾。

卡斯拿斯在效力皇馬時間，亦贏得大小錦標。（Getty Images）

卡斯拿斯是西班牙國家隊全盛時期的主力之一。（Getty Images）