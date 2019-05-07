【足球】卡斯拿斯妻子陪同下出院　感激外界關心

現效波圖的卡斯拿斯，早前在訓練時突然心臟病發暈倒，震驚球壇。幸好他接受手術後無大礙，並在個人Instagram上報平安。卡斯拿斯在葡萄牙時間周一出院，並向傳媒表示經歷生死關頭後，自覺是十分幸運的人。

現時效力波圖的卡斯拿斯，在上周三訓練期間突然心臟病發，幸及時送院治理，「聖卡斯」在接受手術後，情況已大為好轉，並於個人Instagram貼文，向一眾關心他的球迷報平安。

卡斯拿斯在醫院門外簡短地見記者，並感謝外界關心。（路透社）

卡斯拿斯早前在訓練期間突然心臟病發，幸接受手術後已無大礙。（Instagram截圖）

這名曾效力皇馬的37歲門將，在波圖的醫院留醫數日後，終於在當地時間周一（6日），與妻子十指緊扣步出醫院。卡斯拿斯先向一眾關心他的傳媒及球迷致謝，「在過去數日，我經歷了一些艱難的日子，但無論如何我也熬過來了。我十分幸運，可以再度站在大家面前講話非常感恩。我接收到大家的祝福及關懷，十分感激外界對我身體狀況的關注。」

卡斯拿斯在妻子陪同下一同步出醫院。（路透社）

卡斯拿斯又透露自己的身體狀況，表示或需數周至數月的時間休養，「我相當感激當地醫院的一眾應診醫生，使我可以減低心臟病的傷害，以及在短時間內回復。我在未來數周至數月時間內好好休養，雖然不知道身體在未來會如何，但我現在感覺不錯，重點是活在當下。」

另外，卡斯拿斯同樣在個人Instagram上載短片，感謝一眾網民連日來對他的關心，並表示身體狀況正在好轉，外界不用擔心。

經歷生死的卡斯拿斯，坦言希望活在當中，並感恩依然活着。（路透社）