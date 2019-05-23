【足球明星頒獎禮】同齡小將齊獲獎　胡晉銘鄭兆均許下男人的約定

每年「香港足球明星選舉」均設立「最佳青年球員」獎項，用以鼓勵當季表現突出的小將，今屆頒獎禮終出現兩位「新面孔」，香港飛馬副隊長胡晉銘，跟理文翼鋒鄭兆均同樣首度當選。

今屆「最佳年青球員」獎項一度惹來爭議，於公眾網上投票取得壓倒性優勢的大埔澳洲籍中鋒哈利，以及取得較高票數的鄭子森與李藹軒，均無緣入圍最後4強，引起球迷熱烈討論。

最終香港飛馬中場胡晉銘，跟理文前鋒鄭兆均，成功力壓凱景射手孫銘謙與理文後衛余煒廉，拿下今屆「最佳年青球員」獎項。

今屆香港足球明星選舉最佳青年球員，由理文翼鋒鄭兆均（左）和香港飛馬副隊長胡晉銘（右）一起贏得。（高詩琦攝）

香港飛馬副隊長胡晉銘以恆常入選大港腳為未來目標。（高詩琦攝）

胡晉銘：目標恆常入選大港腳

胡晉銘跟鄭兆均同於1997年出生，出道年期亦只差1年，兩人由小到大總在場上相遇，胡晉銘指雙方能夠同台領獎，相當難得，「對上兩年自己入選最後四強，卻都空手而回。這次能跟同年齡層的球員獲獎，意義更大。」

兩人的共通點愈數愈多，3月共同出戰U22亞錦外，早前更一起入圍大港腳初選名單，兩人約定要在往後的港隊比賽上再見，胡晉銘道：「最近的目標是入圍決選名單，再穩定入選大港腳。希望每次香港隊的訓練，都可以遇見他（鄭兆均）。」鄭兆均思考了一會，亦和應道：「希望每次在港隊的比賽，都可以見到你。」

鄭兆均（右）希望可以用表現實明自己，讓港人相信及支持年輕球員有能力接班。（高詩琦攝）

鄭兆均：爭取港人信任！

至於今季協助理文歷史性奪得菁英盃的「均仔」，各項賽事共上陣22場，他認為總算沒白費此前的努力，「今季表現較過往好，希望奪獎能帶領年青球員，在本地球壇出一分力。」

港足主帥麥柏倫的最新名單之中，包含多位曾出戰省港盃及U22亞錦外的小將，「均仔」指要以實力說服大眾，「有很多年青球員都值得入選大港腳，希望港人可以相信及支持我們接班！」