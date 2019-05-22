【足球明星頒獎禮】馮慶燁望盡己任改變球壇　陳肇鈞暗示來季離隊

和富大埔成為今屆「香港足球明星選舉」大贏家，陣中兩位主力馮慶燁及陳肇鈞皆首度當選最佳十一人，二人領獎後特別感觸。

26歲的馮慶燁早年於深水埗出道，卻在2012年起兩年內兩度膝前十字韌帶斷裂，導致長期休戰，復出後奮鬥至今季終首獲認同，他上台領獎後坦言一路走來，有血有汗，「受傷期間會想放棄，所以很難想像自己會得獎。我不甘心，很渴望繼續為港出力。我的經歷告訴大家，足球是沒有捷徑的，做人若選擇去做，便要認真地做。」

馮慶燁嘆香港足球有欠專業，希望外闖為球壇帶來改變。（袁志浩攝）

馮慶燁嘆港足欠專業 望外闖為球壇帶來改變

這位大埔後衛說到此時嘆一嘆氣，眼泛淚光，哽咽地道，「我不想聽到大家說香港足球很廢，自己是較有知識及態度的球員，希望可改變香港足球，那怕只是丁點。」

馮慶燁坦言認為香港職業足球員未夠專業，因此期待可再上一層樓，外闖為港足帶來更廣闊的視野，「本地球壇缺乏很多知識，絕不可令香港足球停留於自己的世界。」

獎項對這位剛入選大港腳初選名單的中堅來說，是今季的圓滿結局，同時亦是對自己的一個交待，「不想有一天會後悔現時沒有盡全力，向年青球員樹立個好榜樣吧。」

陳肇鈞（左二）得獎後，暗示來季或離開大埔。（袁志浩攝）

冠軍是童話故事的證明 陳肇鈞暗示「堅家軍」或解散

大埔中場陳肇鈞同樣首度獲選最佳十一人，這位「堅家軍」成員早於2014至2015球季，曾當選最佳年青球員，及後Philip在東方龍獅陷入低潮，他領獎後特別有感觸，「找對球會很重要，有些圈內人對足球不認識，卻浪費別人時間。希望其他正在起步的球員，要認清前路，以及選對合作伙伴。」

經歷過低谷，才令Philip珍惜成功，這位曾被球迷戲稱為「少爺仔」的球員，相當在乎現在擁有的一切榮譽，「聯賽冠軍證明了兄弟班是可以的，足球世界原來有童話故事的存在。」

不過Philip亦透露，「堅家軍」來季分開似乎已成事實，「下季有機會可能需要放下由小時候一起建立的人和事，這令我掙扎了很久。可是足球生涯很短暫，始終要為自己着想，是時候轉換環境，雖然仍未可公布去向，但希望可繼續遇到好老闆及好隊友。」

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