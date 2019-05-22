【足球明星頒獎禮】李志堅再奪最佳教練　「教練需要時間建立」

「香港足球明星選舉頒獎禮」今日（22日）舉行，最重要獎項之一的最佳教練在激烈競爭下，由應屆港超冠軍和富大埔主帥李志堅奪得。

李志堅在2014至15球季，已曾以YFC澳滌主教練身份首奪最佳教練獎，今次以聯賽冠軍教練身份獲獎，對他而言更是難忘：「今年意義更重大，奪得聯賽冠軍時，已覺得自己已是最佳教練⋯⋯今季（港超）競爭很激烈，十支球隊各有風格，大家都做得很好，是一種進步。」

他認為，自己的優勢是在頂級聯賽連續執教時間較長：「我的優勢在於已連續在香港做了8年頂級聯賽的教練，是連續性最長的一位，我也較熟悉球員，一切是要時間的。希望大家體諒教練，一切都需要時間去建立。」

和富大埔主帥李志堅奪得最佳教練獎後笑逐顏開。（袁志浩攝）

應屆港超冠軍和富大埔成為今屆足球明星頒獎禮大贏家。（袁志浩攝）

同樣進入最佳教練三強的尚有佳聯元朗主教練郭嘉諾，及傑志主教練朱志光，身兼香港代表隊教練的郭嘉諾呼聲同樣甚高，「堅Sir」最後需擊敗郭Sir，但他認為球圈出現新血是好事：「球圈應該有不同風格的教練出現，今季的成績跟下季未必有關，最重要是堅持。」

「我除了豪門球隊未曾體驗過，中游、下游球隊的狀況我都體會過了，市場上球員有限，當教練很不容易，所以我認為每個教練都很好。」他續說。

喜見舊將獲獎 望追求更高挑戰

今日不少和富大埔球員俱獲得個人獎項，除艾華度及四料足球先生伊高沙托尼，尚有馮慶燁、黃威及陳肇鈞，李志堅認為自己培育的球員陣容，正在擴大：「今天除了和富大埔，費蘭度、梁諾恆、盧卡斯都是曾跟我並肩作戰的球員，大家一起上台真的很大感觸⋯⋯有些球員也已合作了兩三年，相信（堅家軍）一直在擴大。」

談到來季，堅Sir直言未有定案，「有很多想繼續留在和富大埔的原因，一來有亞冠盃外圍賽，二來很多人事都值得留住，但我想挑戰更多。」

他坦言擊敗富力R&F奪冠後翌日，感覺「唔知點」，「追求多年的目標實現了，感覺難以言喻⋯⋯我想留在大埔，但會想有更大的支持，現在不是我停下來的時候。」