【足球明星頒獎禮】大埔5將入選最佳十一人　囊括10獎項成大贏家

2018至19季度香港超級聯賽已接近尾聲，僅餘今周末進行的足總盃決賽尚未上演，每到季尾，足總都會在「香港足球明星選舉頒獎禮」向表現突出的球員、教練及球隊頒發多個獎項，包括最高殊榮的「香港足球先生」，應季頒獎禮今日（22日）在九龍灣百樂門宴會廳舉行。
應屆聯賽冠軍和富大埔共包攬10個獎項，「最佳十一人」當中，亦有5人入選，成為全場大贏家。
極具代表性的「最佳十一人」中，和富大埔包攬5個獎項，當中包括伊高沙托尼、艾華度、馮慶燁、黃威及陳肇鈞，5人都是首次獲獎，其中伊高沙托尼及陳肇鈞雙雙打入「香港足球先生」最後3強，終由伊高沙托尼大熱勝出，這位巴西鋒將同時包辦「最受球迷歡迎球星」、港超球員投票選出的「球員之星」，成為繼費蘭度及華杜斯後，又一位「四料」香港足球先生。
應屆港超冠軍和富大埔成為今屆足球明星頒獎禮大贏家。（袁志浩攝）
另一大獎「最佳教練」則落在李志堅身上，加上辛祖以一套粉紅色西裝贏得「最佳衣著獎」，令和富大埔一舉掃走10個獎項，成為頒獎禮大贏家。另外，傑志（費蘭度及盧卡斯）、冠忠南區（謝德謙及夏志明）各有兩人入選「最佳十一人」，佳聯元朗（法比奧）及聯賽亞軍富力R&F（梁諾恆），則各有1人，其中謝德謙、夏志明及梁諾恆均是首次獲獎。
2018/19香港足球明星選舉得獎名單
香港足球先生：伊高沙托尼（和富大埔）
香港足球小姐：王淑芬（愉園）
最佳教練：李志堅（和富大埔）
最佳十一人
門將：謝德謙（冠忠南區）
後衛：法比奧（佳聯元朗）、馮慶燁（和富大埔）、梁諾恆（富力R&F）、艾華度（和富大埔）
中場：陳肇鈞（和富大埔）、費蘭度（傑志）、黃威（和富大埔）、夏志明（冠忠南區）
前鋒：伊高沙托尼（和富大埔）、盧卡斯（傑志）
最佳青年球員：鄭兆均（理文）、胡晉銘（香港飛馬）
最受球迷歡迎球星：伊高沙托尼（和富大埔）
球員之星：伊高沙托尼（和富大埔）
神射手：盧卡斯（傑志）、洛迪古斯（東方龍獅）