【足球明星頒獎禮】大埔5將入選最佳十一人　囊括10獎項成大贏家

2018至19季度香港超級聯賽已接近尾聲，僅餘今周末進行的足總盃決賽尚未上演，每到季尾，足總都會在「香港足球明星選舉頒獎禮」向表現突出的球員、教練及球隊頒發多個獎項，包括最高殊榮的「香港足球先生」，應季頒獎禮今日（22日）在九龍灣百樂門宴會廳舉行。 應屆聯賽冠軍和富大埔共包攬10個獎項，「最佳十一人」當中，亦有5人入選，成為全場大贏家。

極具代表性的「最佳十一人」中，和富大埔包攬5個獎項，當中包括伊高沙托尼、艾華度、馮慶燁、黃威及陳肇鈞，5人都是首次獲獎，其中伊高沙托尼及陳肇鈞雙雙打入「香港足球先生」最後3強，終由伊高沙托尼大熱勝出，這位巴西鋒將同時包辦「最受球迷歡迎球星」、港超球員投票選出的「球員之星」，成為繼費蘭度及華杜斯後，又一位「四料」香港足球先生。

應屆港超冠軍和富大埔成為今屆足球明星頒獎禮大贏家。（袁志浩攝）

另一大獎「最佳教練」則落在李志堅身上，加上辛祖以一套粉紅色西裝贏得「最佳衣著獎」，令和富大埔一舉掃走10個獎項，成為頒獎禮大贏家。另外，傑志（費蘭度及盧卡斯）、冠忠南區（謝德謙及夏志明）各有兩人入選「最佳十一人」，佳聯元朗（法比奧）及聯賽亞軍富力R&F（梁諾恆），則各有1人，其中謝德謙、夏志明及梁諾恆均是首次獲獎。