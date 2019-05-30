【世界女排聯賽．澳門站】泰國女排贏盡掌聲　打不死誓圓奧運夢

去年世界女子排球聯賽，泰國僅獲2勝13負，成績未如理想。 相隔一年，泰國女排於今年澳門站展示其防守韌力，多次接起對手看似「必死」的扣殺。場上打不死的精神，就算不是泰國的球迷都為她們歡呼。縱然最後一場比賽不敵比利時，但擊敗韓國收獲一勝，足證她們並非去年的「魚腩部隊」。 正值新舊交接期的泰國女排，默默地於世界女排聯賽磨拳擦掌，向著打入2020東京奧運的夢想進發。

泰國於澳門站先大敗予中國，繼而擊敗韓國。來到最後一日賽事，她們對陣歐洲傳統強隊比利時，不落下風。雖然直落三局21：25、22：25、及23：25落敗，但戰情絕對不像總比分一般懸殊。就連比利時教練克格特（Vande Broek Gert），賽後亦大讚泰國進步良多，今場兩隊都值得取得勝利。

憑著不屈鬥志，泰國隊接起不少比利時隊的扣殺。（梁鵬威攝）

比利時（紅衫）身高有優勢，令她們於關鍵時間取分更穩定。（梁鵬威攝）

不屈鬥志贏盡掌聲

最令球迷印象深刻的，莫過於泰國女排不斷在比賽中接起對方的扣殺。這種防守韌力代表球員集中比賽，亦是球隊士氣的象徵。正如泰國隊長露莎拉（Nootsara Tomkom）賽後一言：「球隊今場打出一場非常精彩的比賽。」

比利時女排賽後瘋狂慶祝，可見這場勝仗來得可其艱難。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽．澳門站︰比利時局數3︰0泰國圖輯（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

澳門站後 冀新人上位

現時泰國女排正值新舊交接之時，隊中主力如露莎拉、保琳捷（Pleumjit Thinkaow）均年過30歲，故她們派遣更多年輕球員參戰澳門站，期望她們未來能夠成功接班，主教練丹拉（Danai Sriwatcharamethakul）點名指出兩位球員— —23歲的艾查拉蓬（Ajcharaporn Kongyot）及19歲的查祖安（Chatchu-on Moksri），指這兩名主攻手為泰國女排的未來。

泰國女排主教練丹拉認為今仗令球隊學習如何面對平均身型較高大的球隊。（梁鵬威攝）

泰國隊長露莎拉賽後盛稱比利時實力強橫。（梁鵬威攝）

一鼓作氣 誓入奧運正賽

談到球隊目標，泰國主教練丹拉表明，「我們視打入奧運正賽為目標，這是我們的夢想。」泰國女排從未參加奧運會，而首輪奧運會預選賽將於本年8月2至4日舉行。泰國分至A組，同組將會面對塞爾維亞、波多黎各及波蘭，小組首名將直接晉身奧運正賽。假若泰國隊未能以首名出線，則要寄望明年1月舉行的亞洲區外圍賽。