【世界女排聯賽．澳門站】中國女排新星湧現　郎平點名力讚兩球員

中國女排直落三局25：16、25：20及25：14輕取比利時，暫時於2019世界女子排球聯賽澳門站兩戰全勝。 隊長朱婷今仗未有上陣，郎平解釋希望讓其他經驗較淺的選手吸取經驗，並點名稱讚兩名年輕球員李盈瑩及龔翔宇。

中國女排連挫泰國及比利時豪取兩連勝，縱然隊長朱婷今場並未有上陣，仍在場邊細心觀察，她表示相當滿意隊友表現，「比利時是一支實力強橫的球隊，很開心可以在今場取勝，期望球隊明日繼續抱著團結的心態打得更好。」

朱婷滿意球隊表現，打出團結精神。（梁鵬威攝）

主教練郎平希望中國女排能儘快改善一傳不穩的問題。（梁鵬威攝）

今仗中國女排一度被對方以發球針對一傳不穩的缺點，主教練郎平表明球隊需要盡快調整，「我們賽前相當重視這一場比賽，而有見比利時第二局發球具威脅，但我們調整速度不夠快，期望球隊明日於一傳方面能夠有所改善。」「鐵榔頭」亦稱讚比利時進步良多，為歐洲強隊。

比利時隊長伊爾卡雲迪韋花盛讚中國隊實力強橫。（梁鵬威攝）

郎平解釋朱婷未有上陣因由，認為她不缺比賽。（梁鵬威攝）

對於未有派遣主力朱婷上陣，郎平希望這名隊長能夠好好休息，「她（朱婷）不缺比賽，希望讓她好好休息，希望其他年輕球員有更多出場機會。」

李盈瑩（12號）年僅19歲，前途無可限量。（梁鵬威攝）

接應龔翔宇會是中國女排解決一傳不穩的關鍵嗎？（梁鵬威攝）

兩日賽事以來，中國女排派遣不少年輕球員上陣，郎平亦點名稱讚主攻李盈瑩及接應龔翔宇，「我們希望在球場上以賽代練，李盈瑩值得更多上陣時間，而龔翔宇近期一傳、配合上都有進步，同樣值得更多機會。」李盈瑩與龔翔宇分別只有19歲及22歲，極有潛力成為中國女排接班人。