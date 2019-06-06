【甲一女排】升班力量年輕本錢？　CYT蘇屋屯青的衝擊火花

每年踏入4、5月，又是考驗甲一女排球隊的時刻。有別以往，今季聯賽「直落」舉行，面臨一連7周的賽程，8支隊伍將經歷的又會是什麼困難？每場傾力演出的背後，她們又會背負着什麼相同或不一樣的目標？爭標、前四、護級、衝擊，首先讓我們談談CTY、屯青及蘇屋。

香港本地排球男女子甲一組別，採用「升二降二」賽制，每年甲二隊伍為着冠亞爭崩頭，甲一中下游球隊亦為守着第五、六名而奮戰到底。到底甲一有何吸引力？

CYT女排－「鄭裕彤式」排球的衝擊

「甲一的強度，比甲二高很多」，CYT教練陳紹璣說道。CYT以年輕球員為骨幹，去季以大專加中學生力量於甲二聯賽取下亞軍升班，今季首度挑戰甲一。惟甲一世界，佈滿港隊成員，對手經驗及強度與甲二截然不同。陳sir指出穩定性是甲一、二的差異：「甲一很強，特別在穩定性方面。如說力量的增強，我們隊也不少力量型球員，加上亦有一定靈活性，防守也跟上。但談到穩定性，我們確實遜於其餘隊伍，球員們賽中可以打出精彩的來回球，但未幾就出現失誤，關鍵位的處理更顯示出我們要進步的部分。」

CYT成員全部來自順德聯誼總會鄭裕彤中學，而跟隨的教練亦是陳紹璣一人。（李澤彤攝）

CYT隊長陳皓宜認為從小到大都是同一隊伍內成長，有助加強默契。（李澤彤攝）

穩定性與經驗需時累積，但有趣的是CYT從來未曾在一組別停留超過兩年，如何儲備「甲一里數」也許是今屆的最大課題。「丙、乙、甲二、乙、甲二、甲一」，隊長陳皓宜表示「升降機」經歷習以為常，若要指出球隊最大優勢，就是CYT的專屬默契。事實上，CYT成員全部來自順德聯誼總會鄭裕彤中學，打的是「鄭裕彤式」排球，如中學起開始生涯，直至於CYT球隊結束，跟隨的教練亦只有陳sir一人。陳皓宜說：「我們穩定性的確欠奉，但從小到大都是同一隊伍內成長。我們確實更有默契，加上一直都是陳sir教導，他的脾性我們最清楚，一句話已經理解，練習、作賽上很易運作。」

CYT主攻手黃詠詩只為中五生但已成為隊中主力。（李澤彤攝）

穩定性重要，但有時候衝擊力也是決定球賽的因素。開季兩輪賽事面對去季冠、亞球隊，雖然CYT皆敗，但各「偷取」一局。對戰國際一仗，更差一點點可以進入第五局，如說今年只為護級，也許感覺有點保守。「我們不敢太進取，始終別人比你更快、更強、更穩定」，陳sir直言會期望但絕不奢望，「老實沒有人希望落敗，但我們同時並無太大壓力和包袱，只要盡力做好份內的工作，輸都會是輸得心甘命抵。」

CTY開季兩輪皆敗，但在去季冠、亞球隊身上各取得一局，是個好開始。（李澤彤攝）

+ 6 + 5 + 4

屯青女排－重新出發由「25歲以下」開始

首度挑戰甲一，體驗為主亦能理解；但如若走進甲一沙場多年，卻頓然重新出發，背後故事又是怎樣？「前四列強」、「會長盃常客」，往往是屯青女排的固有印象，直至去季隊內主力受傷及Victory的爆發，會長盃掀起新氣象，而最終屯青亦只以第六完成聯賽。「上年幾名主力受傷，所以影響了發揮，而其後成員陸續退隊，因此從乙組的自家青年隊中一口氣升上8名球員到甲一隊」，屯青教練王偉倫說道。

屯青今季一半成員未有甲一經驗，教練王偉倫表示將以取經為主，目標放於兩年後。（鄭子峰攝）

隊長曾婉婷認為，先不要討論名次，新班底該先全力以赴去發揮。（鄭子峰攝）

8名「新鮮人」在陣，由去年尾的馬拉松賽事才開始磨合。隊長曾婉婷理解今季當務之急，強求什麼名次，並非合適選擇。「人腳不同了，而我們組合新而幼嫩，如說衝擊前四其實不切實際，所以先打好每一場，夾好每個進攻機會更為合適；先不要討論名次，新班底全力以赴去發揮，希望可於甲一留低，技術、默契一步步積累下去。」

二傳手孫綺彤是其中有甲一經驗的成員。（鄭子峰攝）

事實上，半隊新人未嘗太壞，如CYT一樣，屯青女排具備的是活力及衝擊力。惟屯青亦與CYT一樣，欠奉經驗，並非一時三刻可解決的事。因此，屯青今季採用「全25歲以下球員」的新政策。教練王偉倫解釋：「事實很多球隊的年齡層分佈廣，有中學生、大學生、打工仔，甚至已婚，種種原因下要一星期一次齊人練習的確困難。但若要爭取成績，一次練習根本不夠，就算球員盡力趕來訓練，她們亦會過勞，所以希望把年齡層降低，令隊內成員是行程相若，從而有利編排訓練。今年為取經為主，我們目標是兩年之後。」

屯青從乙組的自家青年隊中一口氣升上8名球員到甲一隊。（鄭子峰攝）

副攻嚴泳妮2016年已參與甲一，惟現今只有19歲。（鄭子峰攝）

放長線的確無誤，而在半隊未有甲一經驗下作賽也無謂短視鋪排。惟一支球隊總要人領軍，但教練明白隊中整體年紀細，硬要誰「孭飛」並非上策：「曾婉婷是其中有甲一經驗的隊員，但她亦只有20歲，我不想給予她太太壓力。」

採用「全25歲以下球員」的新政策確實有助提高訓練質量，兩年後的屯青，拭目以待。（鄭子峰攝）

+ 21 + 20 + 19

蘇屋女排​－大專力量衝擊中上游

首次甲一或大換血也好，沒有包袱大概是最大攻擊力；但對於蘇屋女排，「不要重蹈覆轍」也許是最大決心。前季蘇屋於甲一未嘗勝仗，縱使幾次與敵方爭持激烈，最終亦只差一點點。「有點輸開有條路的感覺」，教練張景輝直言前季球隊正新舊交替，在部分球員開始踏足社會工作下，球隊未能反應過來，最後難逃降班。惟有時候錯有錯着，降班甲二後的蘇屋引入一批年輕球員，以大專力量捲土重來，最後更以6勝1負姿態奪下冠軍，再次升班甲一。

蘇屋教練張景輝及隊長吳泳兒亦認為，球隊於甲二累積好經驗，今季攻力有所增強。（余俊亮攝）

甲二練兵一年，成績有目共睹，加上新班底的高度及力量增強，蘇屋由主守的打法轉變成攔網加快攻，衝擊力亦變得強大。陣中數名港青代表如劉顥婷、余凱婷進步明顯，加上一定的板凳深度，比起前年，現在蘇屋煥然一新。降班後多名主力離隊，主攻吳泳兒亦接過隊長一職，經歷起起跌跌，她寄語隊中新血放膽嘗試：「豁出去輸了也得到經驗，檢討再打，每個球員都做過新人，一定要累積失敗才會成長。」

蘇屋新班底大專力量為主，大專及球會雙線訓練，令球員儲下好狀態。（余俊亮攝）

惟甲一與甲二，強度截然不同，輝sir亦強調縱使大專力量為球隊優勢，但她們能否延續狀態至甲一賽場，才是關鍵：「支持球員們打大專賽，各院校均有常規操練，變相球員們訓練量大增，絕對是好事， 不過大專賽事結束後緊接的就是甲一開季，大專球員如何把狀態能否持續下去，才是真正的關鍵。」

蘇屋去季於甲二以6勝1負姿態奪下冠軍，再次升班甲一。（余俊亮攝）

+ 7 + 6 + 5

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