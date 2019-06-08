荷西安歷基病癒後首踏賽場　跟昔日隊友並肩再戰：十分享受

去年曾患上腦癌的前利物浦後衛荷西安歷基，今日（8日）在香港大球場為紅軍名宿隊處子登場，同時亦是他康復後首踏綠茵場。這個抗癌鬥士一如以往地出任左閘，球迷報以熱烈掌聲，他賽後接受訪問時仍相當回味：「我很享受這段美妙的時光。」 攝影：李澤彤

現年33歲的西班牙後衛荷西安歷基，球員年代受傷患困擾，此子兩年前在西班牙球會薩拉戈薩掛靴，退役後不久更患上罕有腦腫瘤。幸好這個曾效力紅軍5季的球員捱過人生低谷，經手術及療程後在今年4月康復，更決定隨利物浦名宿訪港。荷西安歷基今日分別在上、下半場各為紅軍上陣約20分鐘，無論身形及精神面貌均與一般球員無異，沒有予人大病初癒的感覺。

荷西安歷基2011至16年間效力利物浦。（Getty Images）

病癒後首踏賽場 荷西安歷基：很神奇

康復後首度再踏綠茵場，同時也是荷西安歷基為利物浦名宿隊披甲的處子戰，他認為此戰別具意義，「很高興可以再踢足球，我做到了！我十分享受這段美妙的時光。」荷西安歷基在換入時獲全場觀眾送上掌聲，他坦言找回昔日的感覺：「格連莊臣、丹尼爾艾加等都是往時的隊友，大家已經有一段日子沒有一起踢球，這次能重聚，同時又能踢出舊時的球隊風格，真是一件很神奇的事！」

荷西安歷基在大病初癒後，首度再踏綠茵場。（李澤彤攝）

馬德里見證紅軍奪冠 「相信很快有第七次！」

荷西安歷基康復後居住於家鄉西班牙，與兄弟從事足球經紀工作，所以此子笑言早已適應香港炎熱的天氣，他更說起一周前在西班牙馬德里的那個晚上：「我在那裏見證一切，作為紅軍球迷，這是件難以置信的事。去年我們有機會奪冠，可惜對皇家馬德里未能取勝，今年卻第六度捧走歐聯錦標，相信第七次很快便來臨。」

荷西安歷基賽後接受訪問時，坦言仍相當回味場上感覺。（袁志浩攝）

至於與荷西安歷基同時期在利物浦效力的格連莊臣，亦樂見前隊友重返賽場，「他這經歷了很艱苦的一年，是位很令人尊敬的球員，我為他能再次享受足球而高興」。這個前英格蘭國腳雖然從史篤城退役僅一季，但他坦言自己亦難以維持體能，不過相信未來仍會隨紅軍名宿到各地踢友賽。