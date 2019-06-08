利物浦傳奇大讚本港氣氛一流　多蒙特名宿：對球證判決感失望

利物浦名宿對多蒙特名宿今日（8日）在香港大球場舉行慈善賽，最終兩軍大演入球騷，紅軍以3：2擊敗「蜜蜂兵團」，報卻去年雙方交手時一敗之仇。紅軍賽後在大球場延續月初奪得歐聯冠軍的氣氛，一班名宿高舉球迷贈送的歐聯獎盃氣球慶祝，後衛麥卡迪亞大讚香港球迷的投入與熱情。 不過今場紅軍其中一個入球引起爭議，戴奧懷疑在球證未鳴笛下於中圈直射入網，多蒙特球員奧禾莫耶拉賽後坦言，對球證羅碧芝的判決「不太滿意」。 攝影：李澤彤

今場比賽戰至上半場中段曾發生小插曲，多蒙特追平1：1後，利物浦中場戴奧在中圈直接將皮球笠入網窩，不過球證羅碧芝懷疑未鳴笛重新開賽，惟入球最終有效，引來多蒙特門將維丹費拿向球證投訴，更一度嘗試出手推向第四球證劉晃熙，幸結果由隊友奧禾莫耶拉調停。

戴奧於中場直射入網，為紅軍極速再度拉開比分，但卻惹來爭議。（李澤彤攝）

多蒙特後衛奧禾莫耶拉賽後談及此事，直言對判決失望：「我們對某些判決不太滿意，尤其是第一球，我們覺得對己隊門將有點不公，但足球就是如此，有輸有贏。」他指球員有時會被激情沖昏頭腦，變得有點憤怒，可是總括而言，球隊的機會多得足以獲勝，只是球員未能把握，「今天『黃黑』球迷也頗多，打氣團很不錯！下次我們會贏回來」。

奧禾莫耶拉指球隊有不少入球機會，足以致勝，可惜未能把握。（袁志浩攝）

萬四名球迷入場見證 麥卡迪亞讚氣氛一流

這場「YNWA」打吡在端午節後的周六上演，雖然香港今日氣溫高達攝氏31度，最終仍有14,839名球迷入場。球迷比賽期間不斷高歌，氣氛讓紅軍名宿們感到相當滿意，後衛麥卡迪亞指：「多蒙特真的不易應付，他們的狀態很好，在主場時曾經擊敗我們，所以我們決心在香港復仇，在球迷的幫助下終於打倒他們了。」

在攝氏31度高溫下，仍有近萬五名球迷入場觀看這場名宿賽。（李澤彤攝）

比賽後有紅軍球迷向名宿送上歐聯獎盃的汽球，這班年過四十的大男孩卻願意配合演出，扮演球隊高舉錦標的一刻，跟球迷分享喜悅。麥卡迪亞稱這正代表了利物浦的精神：「紅軍大家庭的每一位都十分親近，包括球員、教練、前球員、管理層和所有職員，作為前球員，我們仍深深覺得自己是球會的一份子，歐聯冠軍是集合所有人的努力而成，球員的功勞是最大的，但其實背後還有很多人在努力。」

紅軍名宿高舉歐聯獎盃（的氣球），跟現場球迷分享喜悅。（李澤彤攝）

至於射入兩球的戴奧，同樣被香港球迷的熱情所震懾：「我昨天早上在機場看見了很多球迷，這讓我很驚訝，正如YNWA一樣，世界各地都是利物浦的球迷，很高興跟大家見面。」這名中場賽後獲選為最有價值球員，他認為最重要是球隊取得勝利，「上半場有點辛苦，但下半場形勢轉好了。大家總算拿下一場勝利，報卻去年一敗之仇」。