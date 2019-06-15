【甲一男排】龍隊挫南華提早衛冕聯賽　最後一輪鬥仁濟盼全勝封王

龍隊甲一兩連霸！目前於本地男子甲一排球聯賽全勝的龍隊，今天以25：17、25：19及25：21擊敗南華，取得聯賽六連勝之餘，更提早一輪封王。只要龍隊下周最後一輪擊敗仁濟，便能以甲一全勝姿態奪冠。

男子甲一排球聯賽今日（15日）於青衣西南體育館上演第五輪賽事，龍隊今季未嘗一敗，只要今輪擊敗南華，便能衛冕聯賽。龍隊開局表現平平，主力蕭昌鴻連續兩次一傳失誤，令龍隊落後1：4，教練游學俊立即暫停，重整軍容。經過調整後，龍隊重現凌厲進攻，蕭昌鴻、邱子政及黃永俊頻頻扣殺得分，以25：17反勝取得首局。次局龍隊解決一傳問題，表現更見穩定，再連續兩局勝25：19及25：21，六連勝之餘，更提早一輪宣布蟬聯甲一冠軍。

是日另一場賽事：

【甲一男排】盧幹庭攔網致勝 提早一輪鎖定前四席位

龍隊甲一兩連霸。（徐焌然攝）

「阿蕭」為首局狀態不佳解話

隊長蕭昌鴻賽後承認，自己開局表現平平，亦視今戰為一次寶貴經驗：「早上需要處理工作的事，雖然之後有休息，但首局明顯未集中。我曾經試過開局表現差，導致全場都未如理想。現在明白要有信心，並相信隊友，便能走過低潮。」

「蕭將軍」蕭昌鴻單人攔網。（徐焌然攝）

完成衛冕大業，「阿蕭」感謝教練和隊友：「感謝球會上下抽空在工餘時間訓練，堅持每周兩至三課練習。我們為了這個冠軍都付出很多，雖然奪冠歷程不如去年般緊湊，但我今年樂見每個球員都成長了。」完成甲一聯賽後，排球馬拉松和會長盃接踵而來，明年4月又可能再次參加亞洲球會盃，故阿蕭整個賽季都要保持訓練強度。龍隊下周六（22日）的聯賽煞科戰將對仁濟，蕭昌鴻揚言對陣老對手絕不留力，力爭今季甲一聯賽全勝。