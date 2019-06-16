【甲一女排】與葵青激戰五局　CYT取護級關鍵兩分

兩年間由乙組一步一步升上甲一，CYT終獲甲一首勝。 經歷季初三連敗的低潮後，CYT與葵青一戰需要打至決勝局才分出高下，最終青春班CYT於決勝局以15：12擊敗對手，拿下聯賽第一場勝仗，獲2分。 正如CYT教練陳紹璣所言：「今場不只是一場勝仗，我們更贏出信心。」

女子甲一排球聯賽今日（16日）於荔景體育館上演第四輪賽事，頭場由力爭首勝的升班馬CYT對陣賽前聯賽3戰全勝的葵青。首局CYT趁葵青未入局，先贏一局25：16。

一度大失水準 落後總局數1：2

其後兩局葵青站穩陣腳，狀態隨之回復，而CYT亦被對方的進攻打得節奏盡失，以19：25、13：25連輸兩局。

CYT主攻手林芷靖（14號）今場發揮不俗，為球隊致勝關鍵。（徐焌然攝）

CYT以局數3︰2擊敗葵青圖輯（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

發球成反勝關鍵

正當形勢仿似向葵青一面倒之際，CYT第四局作出發球針對，令葵青一傳失準，進攻亦隨之受影響。另外CYT愈打愈順，主攻手黃詠詩、林芷靖扣球多點開花，幫助球隊大勝一局25：14，局數追平2：2。

戰況激烈，就連後備球員都看得非常緊張。（徐焌然攝）

力戰五局取勝，CYT賽後全隊興奮慶祝。（徐焌然攝）

決勝局CYT一度落後4：7，但她們憑著不屈意志，連追5分，於換邊時領先1分（8：7）。換邊後CYT乘勢出擊，最終以15：12擊敗葵青，局數3：2取得今季甲一首場勝仗。賽事局分為3︰2，決勝局勝方即CYT可得2分，落敗的葵青獲1分。

CYT另一名主攻手黃詠詩今仗有上乘發揮。（徐焌然攝）

主力陳明慧：護級關鍵一戰

能夠一破葵青金身，隊中主力陳明慧認為今場勝仗非常重要，「贏下這場後，球隊有兩分『落袋』，對護級有極大幫助，而我們下一個目標將會對蘇屋、屯青的取得全勝。」陳明慧今場自言發揮平平，隊友表現才是致勝關鍵，「今場我在扣球方面可以再作改善，之後要與二傳手培養更好默契。雖然今場自己進攻失靈，唯有做好防守及一傳，讓兩名『大槌』發揮。」

陳明慧（左）直言今場自己扣球表現不佳。（徐焌然攝）

陳紹璣教練：贏信心！

球隊終獲首勝，賽後教練陳紹璣笑逐顏開，「今場比賽非常重要，因為我們達到季前部署。季前知道我們頭三場很大機會盡數落敗，故葵青及荃青成為我們今季挑戰的目標。今場不只是一場勝仗，我們更贏出信心，在其後對蘇屋、屯青會更有信心。」下周CYT將迎戰今季表現相當穩定的荃青。