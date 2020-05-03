【將軍澳行山路線】新手之選！登少女峰鴨仔山　1小時行完落寶琳

由香港科技大學南閘到寶琳或坑口，慢行約1小時，可算是上落幅度較少，景色「回報」不錯的路線。先經過邵氏片場，在少女峰既可望到牛尾海、又可見到釣魚翁，下山時更有機會遠眺飛鵝山，可算是入門級輕鬆路線，亦適合將軍澳的街坊親子郊遊，舒展筋骨。

極速到景點邵氏片場

這條路線，可能是最快完成上斜路段的行山路線。由科技大學南閘出發，一分鐘內到達一級歷史建築邵氏片場。周六的下午，除了自己外沒有其他人對片場感興趣，正好可以慢慢細看。邵氏片場在香港歷史長流中，值得到此地懷緬一番。無綫電視大樓、長滿植物的無綫電視寫字樓 （前2號宿舍）同樣有親切感，這裏出產多少個家傳戶曉的節目？實在數不清。

科技大學南閘起步，向清水灣道方向。（周立賢攝）

邵氏片場，充滿回憶的地方。（周立賢攝）

見涼亭代理開始上斜

由銀影路的邵氏片場行不足兩分鐘便到清水灣道的油站，可在左方安全島或右方紅綠燈過馬路。在涼亭處便開始行程唯一上斜路段。由入口起不久左轉，只要沿黃色欄杆走就可到達坑口或寶琳。初段上升幅度不高，正好讓遊人熱身。

在清水灣道的油站對面的涼亭開始上斜，不久後轉左。（周立賢攝）

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

牛尾海一帶令人難忘

一步一步，由樓梯級上斜，是今次路線最吃力一段，但看住科技大學一片美景努力，總算登上今次最高點少女峰。有路人在此唱歌練氣、亦有人在此拉筋，相同之處是他們都是享受住科技大學、邵氏片場一帶及牛尾海的景色。牛尾洲、滘西洲、吊鍾洲也在不遠處。

不止看到科技大學，還有牛尾海。（周立賢攝）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

香港科技大學及邵氏片場。（周立賢攝）

下山路段樹蔭不少

落斜前，抬頭望見位於清水灣半島的鈞魚翁。此路段梯級鋪設得很理想，落斜不需要跨太大步。路的兩旁不乏樹木，好處當然是減少被太陽直射，壞處是難找到開揚打卡位，因此早前經過的少女峰相信已是最佳拍照位置。

下山時，遠望清水灣一帶和釣魚翁。（周立賢攝）

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

涼亭內有大量呼拉圈，是否代表有民間呼拉圈比賽？（周立賢攝）

主要下山之路有兩條，坑口村及景林村也可以，筆者就選擇景林村。轉了幾個彎，突然在樹間見到一個熟悉的剪影，那就是飛鵝山無線電站，立即停下來拍了幾張照。

飛鵝山的剪影，總是特別易認出來。（周立賢攝）

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

經鴨仔山下山時每隔一會便有明確標示，周遭植物、樹木愈來愈多，就代表終點在不遠處。走到寶琳北路的敬賢里，向東南行約10至15分鐘可到達坑口站。有需要更衣的話，可沿南方的寶順路到將軍澳體育館。筆者目的地是新都城，因此往將軍澳賽馬會普通科門診診所、聖公會將軍澳安老服務大樓間的小巷走。在此有巴士站，趕時間的可在此乘車到坑口。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

回到敬賢里，向右方行是魷魚灣，向前走不遠轉左是寶琳，向圖示相反方向走可到坑口。（周立賢攝）

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

新都城二期為今次目的地，也可選擇到坑口，距離差不多。（周立賢攝）

由寶琳北路過馬路，於寶豐路向西南面行數分鐘，便會到達有冷氣、有廁所的新都城二期，行山之旅告一段落。

總結今次旅程，所花體能有限，但風景與古蹟俱全，樓梯級予人舒服之感，可算是難度最低的行山路線之一，只要有足夠水分、避過惡劣天氣就可出發，既可是親子活動，也可是練跑、練氣的路線。

科技大學>邵氏片場>清水灣道>少女峰>鴨仔山>敬賢里>寶琳 起點：科技大學南閘 終點：寶琳新都城二期戲院 全程：約3公里 需時：50分鐘（包括休息及拍照時間） 體力需求：1星（最高點不足200米，上升約100米、下降200米，難度比寶琳到科技大學低） 技術需求：1星（全程為鋪好的石級，適合男女老幼）

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

上山前先了解行山禮儀（按圖放大）：