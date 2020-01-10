【將軍澳行山路線】寶琳快閃抵科技大學　邵氏片場2號宿舍變綠屋

清水灣邵氏片場在2019年3月獲城規會通過重建計劃，昔日取景地點將在改建後不再一樣。《01體育》記者特意由寶琳取道少女峰，到邵氏片場外留影，在重建前一睹一級歷史建築外部，想不到2號宿舍已變為「綠屋」。今次路線最終到達香港科技大學南閘，十分方便。

新都城先補給 戲院起步

於寶琳新都城二期商場內有不少店鋪可供補給，各層設廁所，做好準備後起點是新都城MCL戲院。離開商場往寶豐路向東北面走，可以選擇經行人隧道或經紅綠燈過馬路，到敬賢里後便開始上山。

寶豐路往魷魚灣方向過馬路後再轉右走。（周立賢攝）

筆者於敬賢里末端上山，亦有其他路線可以登頂。（周立賢攝）

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到鴨仔山的方法不止一個，筆者選了敬賢里迴旋處開始，雖然分叉路不少，但只要沿石級跟大路上山就不會迷路。6月天朗氣清情況下登山，初段15至20分鐘或因樹蔭而悶焗，這段路段景觀一般，而一路上有不少涼亭或長凳，感到累的話可以小休一會。

路標有提示，一直走向清水灣道方向。（周立賢攝）

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+ 7 + 6 + 5

看到這個警告牌，即代表到達少女峰。（周立賢攝）

少女峰黃色欄杆回氣兼打卡

今次路線主要跟隨路標往清水灣道方向，路牌上標示由KK179711到清水灣道，需要2279步。經過樹叢後，沿黃色欄杆方向到鴨仔山，漸漸會見到將軍澳一帶的高樓大廈。此時天色突然暗起來，只好加快腳步，不一會到達近200米的「少女峰」。此少女峰不同瑞士的少女峰，在黃色欄杆向左望，最近的一座是鷓鴣山，遠一點或可看到黃牛山與水牛山。

邵氏片場重建獲通過 學者：大樓屬精品建築 冀用途要「貼地」

由少女峰望向科技大學及邵氏片場，再辛苦也值得。遊人可在此與黃色欄杆「合照」。（周立賢攝）

少女峰下不遠處就是邵氏片場與香港科技大學，回頭亦可見到釣魚翁，原來不足200米海拔，已比想像中望得更遠。當日所見有不少人專程上山唱歌或健身，猶如一個小社區。此後便是下山路段，向右落斜往油站，已是清水灣道。

近見科技大學，遠方可見西貢一帶景色，天色好的話有機會見到黃牛山。（周立賢攝）

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邵氏片場為一級歷史建築

邵氏彷彿是歷史， 清水灣的邵氏片場建成多年，過馬路後，邵氏大樓及行政大樓即在面前，李小龍、傅聲等巨星曾在夢工場，寫下香港的神話；時光飛逝，荒廢十多年。有傳邵氏片場鬧鬼，人去樓空已久，仍然猛鬼嗎？

邵氏片場邵氏片場佔地18萬6千平方米，共有24層建築物，於2015年曾為全球最大私營影城，業主復星國際向城規會申請改建為住宅及酒店項目，獲城規會於有附帶條件下通過，部份將改建成酒店及住宅單位。因此今次捉緊最後的尾巴，親眼一睹被整體被古諮會評為一級歷史建築。

邵氏片場行政大樓是計劃被保留的建築物。（周立賢攝）

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+ 3 + 2

植物「淹沒」2號宿舍

行政大樓過後，不止見到TVB台徽，面前更是一幢外牆幾乎長滿植物的無綫電視寫字樓 （前2號宿舍），可算是此行最震撼場面。政府兩年前的文件所見，當時植物覆蓋一半前二號宿舍。到訪當日所見，植物已覆蓋大半，只餘窗子仍未被「綠化」。無奈的是，前2號宿舍擬未能在重建後獲保留，植物再密，也難逃時代巨輪吞噬。

2號宿舍是今次行程最令筆者驚訝的建築。（周立賢攝）

舊無綫電視大樓，予人「大江東去，浪淘盡」之感。（周立賢攝）

科技大學南閘終點

向前右轉，另一擬未能保留的建築物是無綫電視大樓。台徽仍在，但沒有人氣下，就算夏天仍有荒涼之感。更亭無人當值、風扇不再動、生鏽的拖板與電線，筆者匆匆走過，向前到科技大學南閘作結。

香港科技大學南閘，可佳91P小巴到彩虹、104小巴到牛頭角、91M巴士到鑽石山等，行到北閘有其他交通選擇。

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執筆之時仍未有邵氏片場重建時間表，短短一小時左右登山，才發現古蹟就在大家身邊。只要肯花時間和體力，就可以由寶琳走到一級歷史建築前面，回味當年情。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

香港科技大學鄭裕彤樓。（周立賢攝）