【劍擊．亞錦賽】女子重劍團體奪銅　男子佩劍再負中國無緣獎牌

男子花劍隊昨日（16日）在亞洲劍擊錦標賽的團體項目為港隊增添一面銅牌，港隊今日再有獎牌落袋。由「一姐」江旻憓領軍的女子重劍隊，雖在4強不敵韓國，但她們於季軍戰擊敗東道主日本，以銅牌作結。同樣今日出戰的男子佩劍隊，連續兩年8強不敵中國，無緣獎牌。

重劍「一姐」江旻憓（Vivian）在今年亞錦賽個人項目未能衛冕，16強意外不敵韓國的鄭孝正出局，今日伙拍隊友佘繕妡、朱嘉望及連翊希轉戰團體賽，力爭為港隊增添獎牌。

被列3號種子的港隊，先以45：22大破蒙古，及後以45：26輕取哈薩克，躋身4強，至少一面銅牌落袋。港隊4將在個人賽不約而同負予韓國劍手出局，她們在4強再對韓國，雖然江旻憓在最後一局力追11分，但未能平反敗局，終以31：45告負，無緣連續兩年躋身決賽。

佘繕妡﹑連翊希﹑江旻憓及朱嘉望（由左至右）的女子重劍隊，為港隊再取一面銅牌。（FIE圖片）

港隊在季軍戰與日本交手（但兩隊同樣並列季軍），雖然港隊中段一度大幅落後8分，但Vivian今仗發力扭轉局勢，打出13：4的攻勢，比數反超前1分，Vivian在最後一局再顯功架，3分鐘內取得15分，全場獨取32分，助港隊以45：39力克日本。

個人賽打入16強的連翊希（右），與隊友在團體賽再創佳績。（FIE圖片）

江旻憓（右）在季軍戰獨取32分，領港隊力克日本。（FIE圖片）

另外，男子佩劍隊被列為6號種子，以45：24淘汰印度晉身8強，連續兩年與中國隊爭奪4強席位，但港隊四子未能「復仇」，以24：45落敗，只能轉戰排名賽。港隊在排名賽一劍僅負泰國，雖然大破科威特，但只能以第7名完成賽事。男﹑女子佩劍隊在今年個人及團體賽與獎牌僅一步之遙，亦是佩劍隊自2001年首奪亞錦賽獎牌後，首度未能為港隊奪得獎牌。