【網球】WTA上演首場孿妹比列絲高娃對決　姐姐勝出坦言心情複雜

WTA伯明翰巡迴賽第二輪上演首場孿生姐妹對決，由姐姐姬絲甸娜比列絲高娃 （Kristyna Pliskova）以盤數2：1力挫妹妹卡露蓮娜比列絲高娃（Karolina Pliskova），晉級第三圈。姬絲甸娜認為與家人對賽的心情很矛盾，但仍想爭取這一場勝仗。

世界排名第3的卡露蓮娜比列絲高娃（Karolina Pliskova）於賽前臨時決定申請外卡參賽。早兩分鐘出生的姬絲甸娜比列絲高娃 （Kristyna Pliskova）世界排名只有112，要從資格賽中突圍，並抽到胞妹所在的半區。其後，兩人各自勝出首輪賽事後，在第二輪相遇，成就WTA正賽第一對孿生姐妹的對決。

姬絲甸娜比列絲高娃（左）及卡露蓮娜比列絲高娃（右）在第二輪賽事相遇，成該賽事史上第一位孿生姊妹對決。（Getty Images）

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不少人預期賽事應由世界排名較高的妹妹卡露蓮娜主導，但她竟陷入苦戰。姐姐姬絲天娜第一盤以強勁的發球牽制着卡露蓮娜，令她處於被動。結果姬絲天在第一盤以局數6：2先拔頭籌。第二盤有「捷克Ace Queen」之稱的卡露蓮娜多次以她擅長的發球取回球賽主導權，迅速以6：3扳回一盤。

姬絲天娜比列絲高娃憑發球牽制對手，先取一局。（Getty Images）

第三盤戰況膠着，姐姐姬絲天娜一度領先至局數4：1，但妹妹卡露蓮娜力追至4：3。兩人之後梅花間竹地得分。卡露蓮娜出現第一次雙發失誤，送出賽事第一個決勝分。但此時姬絲天娜也有一次雙發失誤，局數追平6：6需延至決勝局。關鍵時間卡露蓮娜再出現發球雙錯誤，令對方以細分9：7取第三盤，盤數2：1力挫妹妹，晉級第三圈。這次亦是她首次擊敗Top 5球員。

全場姬絲天娜共發出24球「Ace」，比胞妹多15個。加上前者有三次破發，而後者只得兩次，成為她的致勝關鍵。

姬絲天娜比列絲高娃憑較佳發揮，造出24球「Ace波」及三次破發，奠下今場勝仗的基礎。（Getty Images）

姐妹對決是賽時姐姐姬絲天娜在賽事接受媒體訪問：「很多人昨天已經開始談論這件事，但我卻是：『拜託，我仍有一場比賽要準備啊！』」她更指與妹妹對賽的心情很複雜，因為她們是一個家庭：「我不想她落敗，但我也很想贏。」

兩姐妹賽後擁抱，顯出姬絲天娜比列絲高娃心中矛盾。（Getty Images）

比列絲高娃姐妹是網壇著名的姐妹花。妹妹是賽事的三號種子，也是網壇前一姐。反觀姐姐姬絲天娜的世界排名最高只有35位。

二人身上都有紋身，卡露蓮娜比列絲高娃的左大腿及左手臂都有，而姬絲天娜比列絲高娃紋身在有左手腕附近。而更容易分辨二人之處，在於卡露蓮娜右手握拍，姬絲天娜左手。